বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরীর সংবাদ সম্মেলন সোমবার

বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরীর সংবাদ সম্মেলন সোমবার
বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী সোমবার (২৬ জানুয়ারি) সংবাদ সম্মেলন করবেন।
রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে বিকেল সাড়ে ৩টায় এ সংবাদ সম্মেলন হবে। এতে ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এজেন্সিসের (আইপিএ) গভর্নিং বোর্ডের চতুর্থ সভায় নেওয়া বিভিন্ন সিদ্ধান্তের বিষয়ে জানাবেন আশিক চৌধুরী।
রোববার (২৫ জানুয়ারি) রাতে এসব তথ্য জানান প্রধান উপদেষ্টার সহকারী প্রেস সচিব নাঈম আলী।
আশিক চৌধুরী বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যানের পাশাপাশি বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) ও মহেশখালী সমন্বিত উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (মিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান এবং পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ কর্তৃপক্ষের (পিপিপিএ) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
