ভ্যাট ও আয়কর ব্যবস্থায় বড় অগ্রগতি, বাড়ছে নিবন্ধন ও ই-রিটার্ন

ভ্যাট ও আয়কর ব্যবস্থায় বড় অগ্রগতি, বাড়ছে নিবন্ধন ও ই-রিটার্ন
ভ্যাট ব্যবস্থার আধুনিকায়নে অনলাইন নিবন্ধন, ই-রিটার্ন, ই-পেমেন্ট, রিস্ক বেইজড অডিট ও স্মার্ট চালান চালু করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)।
বিশেষ ভ্যাট নিবন্ধন ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে শুধু ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসেই ১ লাখ ৩১ হাজার নতুন ভ্যাট নিবন্ধন দেওয়া হয়েছে।
আয়কর ব্যবস্থায়ও অনলাইনে রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে এরইমধ্যে ৩৪ লাখের বেশি ই-রিটার্ন জমা পড়েছে। প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য ই-মেইলের মাধ্যমে ওটিপি পাঠিয়ে রিটার্ন দাখিলের বিশেষ ব্যবস্থাও ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে।
সোমবার (২৬ জানুয়ারি) প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদারের পাঠানো এ সরকারের আমলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উল্লেখযোগ্য সংস্কার কার্যক্রম সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
এমইউ/এএমএ