মধ্যরাতে ডুয়েটের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ

মধ্যরাতে ডুয়েটের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ
ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (ডুয়েট) ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হয়েছে।
বুধবার (১৩ আগস্ট) মধ্যরাত ১টায় ডুয়েটের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে এ ফলাফল প্রকাশ করা হয়। শিক্ষার্থীরা [https://drive.google.com/drive/folders/1O3qoiGb3fGTkQLAiAfCjernGPQA4yJ-h] এ লিংকে প্রবেশ করে ফলাফল দেখতে পারবেন।
প্রতি বছরের মতো এবারও ডুয়েটে ভর্তি পরীক্ষা দুই শিফটে (সকাল ও বিকাল) অনুষ্ঠিত হয়। গত ১০ আগস্ট সকাল সাড়ে ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত প্রথম শিফটে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং আর্কিটেকচার বিভাগের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
একই দিন দুপুর ২টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
এ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০টি বিভাগে মোট ৭৫০টি আসনের বিপরীতে দেশের সরকারি-বেসরকারি পলিটেকনিক থেকে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পন্ন করা ৬ হাজার ৪২৩ জন শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেন। সেই হিসাবে প্রতি আসনের বিপরীতে লড়েছেন প্রায় ৯ জন শিক্ষার্থী।
বিশ্ববিদ্যালয়ের সূত্রে জানা যায়, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এবং টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে প্রতিটি বিভাগে ১২০টি করে ৬০০টি আসন রয়েছে।
আর আর্কিটেকচার, ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রত্যেকটিতে ৩০টি করে মোট ১৫০টি আসন রয়েছে।
এএএইচ/জেডএইচ/