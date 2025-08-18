ইউজিসি চেয়ারম্যান
নতুন বাংলাদেশে শিক্ষার্থীদের সেন্টিমেন্ট সম্মানের চোখে দেখতে হবে
ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে অর্জিত নতুন বাংলাদেশে শিক্ষার্থীদের সেন্টিমেন্ট বা আবেগ-অনুভূতিকে সম্মানের চোখে দেখতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এস এম এ ফায়েজ।
তিনি বলেন, শিক্ষার্থীরা রাস্তায় নেমে এলো। ‘কোটা না মেধা’ স্লোগানে রাজপথ প্রকম্পিত করলো। কিন্তু তাদের ন্যায্য দাবি বিগত আওয়ামী লীগ সরকার মেনে নিলো না। উল্টো তাদের অধিকার ভূলুণ্ঠিত করা হলো, যার পরিণতি হয়েছে ভয়াবহ।
তিনি বলেন, নতুন বাংলাদেশ অর্জিত হলো ছাত্রদের রক্তে, সাধারণ জনতার রক্তে। এজন্য শিক্ষার্থীদের সেন্টিমেন্টকে সম্মানের চোখে দেখতে হবে। তাদের হাতেই নিরাপদ থাকবে নতুন বাংলাদেশ। এ ছাত্র-ছাত্রীরাই আগামীর ভবিষ্যৎ।
সোমবার (১৮ আগস্ট) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীন শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ব্ক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে বিশ্বদ্যিালয়ের স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তি হওয়া নবাগত শিক্ষার্থীদের নিয়ে রাজধানীর লালমাটিয়া সরকারি মহিলা কলেজ মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যৌথভাবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও ইউনিসেফ ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করে।
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম আমানুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগের সচিব শীষ হায়দার চৌধুরী ও প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব মোহাম্মদ শফিকুল আলম।
ওরিয়েন্টেশনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকপূর্ব শিক্ষাবিষয়ক স্কুলের ভারপ্রাপ্ত ডিন ড. মো. আশেক কবির চৌধুরী। সঞ্চালনা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রশিক্ষণ দপ্তরের পরিচালক মোছা. সালমা পারভীন। অনুষ্ঠানে সাইবার সেফটি গেমসের উদ্বোধন করা হয়। এছাড়া সমাপনী পর্বে ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা।
