  2. শিক্ষা

৩২ বিশ্ববিদ্যালয়ে বসবে সৌরবিদ্যুৎ, ইউজিসি-ড্যাফোডিল চুক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:২৪ পিএম, ১৯ আগস্ট ২০২৫
দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অ্যাকাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবনের ছাদে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন সোলার প্যানেল বসানো হবে। ওপেক্স মডেলে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনে এ নিয়ে চুক্তি সই করেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) ও ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (ডিআইইউ)।

চুক্তির আওতায় ২০২৬ সালের মধ্যে ৩২টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ওপেক্স মডেলে সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। দেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যায়ক্রমে এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) ইউজিসি অডিটোরিয়ামে এ চুক্তি সই হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ইউজিসি চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. এসএমএ ফায়েজ।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ইউজিসির সদস্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক ড. মাছুমা হাবিব এবং অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আইয়ূব ইসলাম। ইউজিসি সচিব ড. মো. ফখরুল ইসলাম এবং ডিআইইউ’র রেজিস্ট্রার ড. মোহাম্মদ নাদির বিন আলী নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিপত্রে সই করেন।

অনুষ্ঠানে ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এস এম এ ফায়েজ পরিবেশ রক্ষায় ক্লিন এনার্জি এবং জ্বালানি খাতে ব্যয় সাশ্রয়ে দেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহার বৃদ্ধির পরামর্শ দেন।

তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাদে সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন করা গেলে বিদ্যুৎ খাতে ব্যয় সাশ্রয় করা যাবে। একই সঙ্গে সবুজ শক্তি বা গ্রিন এনার্জির দিকে দেশ এগিয়ে যাবে।

ইউজিসি চেয়ারম্যান বলেন, আগামীতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজসমূহকে সৌরবিদ্যুৎ স্থাপন প্রকল্পে যুক্ত করা উচিত হবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজগুলোতে বিদ্যুতের ব্যাপক সংকট রয়েছে। এ প্রকল্প কলেজগুলোতে চালু করলে হাজার হাজার শিক্ষার্থী উপকৃত হতে পারবে।

চুক্তির আওতায় সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনে ইউজিসি ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে কোনো অর্থ ব্যয় করতে হবে না। ওপেক্স মডেলে বিনিয়োগের জন্য ১৩টি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান তালিকাভুক্ত হয়েছে। ডিআইইউ টেকনিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট, সাইট সার্ভে ও সমীক্ষা পরিচালনা করবে এবং অংশগ্রহণকারী বিশ্ববিদ্যালয় ও ইউজিসির সাথে এসব বিষয়ে তথ্য বিনিময় করবে। এছাড়া সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সক্ষমতা ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

এর আগে গত জুনে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস দেশের সব সরকারি প্রতিষ্ঠানের ভবনের ছাদে সোলার প্যানেল বসিয়ে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্যোগ নেওয়ার নির্দেশনা দেন।

এএএইচ/এমআইএইচএস/জেআইএম

