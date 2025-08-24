  2. শিক্ষা

সাবেক শিক্ষার্থীদের নিয়ে ক্লাব নটরডেমিয়ান্সের লিগ্যাসি নাইট

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:০০ পিএম, ২৪ আগস্ট ২০২৫

ক্লাব নটরডেমিয়ান্সের লিগেসি নাইটে উপস্থিত নটরডেম কলেজের সাবেক শিক্ষার্থীদের একাংশ

ক্লাব নটরডেমিয়ান্স বাংলাদেশ লিমিটেডের উদ্যোগে শুক্রবার (২২ আগস্ট) নটরডেম কলেজের সাবেক শিক্ষার্থীদের নিয়ে ‘লিগ্যাসি নাইট’ নামক মিলনমেলার আয়োজন করা হয়। ১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত তিন দশকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃতী শিক্ষার্থীদের নিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এ সময়, দেশসেরা আইনজ্ঞ ড. কামাল হোসেন, ফরচুন গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আবু তাহের, কনফিডেন্স গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ রেজাউল করিম, অগ্রণী ব্যাংকের চেয়ারম্যান নাসের বখতিয়ার, ওয়ান ব্যাংকের চেয়ারম্যান এ এস এম শহিদুল্লাহ খান বাদল, বিটিআই এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফয়েজুর রহমান খান, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মানাম আহমেদ, সাবেক মন্ত্রী এম এ সাত্তার এবং ক্লাব নটরডেমিয়ান্স প্রেসিডেন্ট ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) রেফায়েত উল্লাহ উপস্থিত ছিলেন।



এছাড়াও, নির্বাহী কমিটির অন্যান্য সদস্য এবং কলেজের বিভিন্ন ব্যাচের সিনিয়র সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। শতাধিক সাবেক নটরডেমিয়ানের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

অতিথিদের বক্তব্যে নটরডেম কলেজের বিভিন্ন ব্যাচের সিনিয়র এবং জুনিয়রদের মধ্যে যে ভ্রাতৃত্ববোধের শিক্ষা তারা কলেজ জীবনে লাভ করেছেন তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া সমাজের জন্য কল্যাণকর কাজে নটরডেমিয়ানদের আরো ব্রতী হওয়ার বিষয় আলোচনায় প্রাধান্য পায়।

