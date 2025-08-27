প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের শাহবাগ অবরোধ, যান চলাচল বন্ধ
পূর্বঘোষিত ‘লং মার্চ টু ঢাকা’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে তিন দফা দাবি আদায়ে রাজধানীর শাহবাগ মোড় অবরোধ করেছেন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।
বুধবার (২৭আগস্ট) বেলা ১১টার দিকে শাহবাগ মোড়ে অবস্থান নিয়ে আন্দোলন শুরু করেন তারা।
ফলে বন্ধ হয়ে যায় শাহবাগ ও আশপাশের সড়ক। দেখা দেয় দীর্ঘ যানজট।
শিক্ষার্থীদের দাবি, ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের নামের আগে প্রকৌশলী লিখতে না দেওয়া, ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের কাউকে পদোন্নতি দিয়ে নবম গ্রেডে উন্নীত না করা এবং দশম গ্রেডের চাকরিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে স্নাতক প্রকৌশলীদের সুযোগ দেওয়া।
দেখা যায়, শাহবাগ মোড়ে অবস্থান নিয়ে আন্দোলন করছেন শিক্ষার্থীরা। এসময় বাংলামোটর থেকে শাহবাগ দিয়ে মৎস্য ভবন গন্তব্যে যেসব বাস চলাচল করে, সেগুলো শাহবাগ মোড়ে এসে দাঁড়িয়ে গেছে। এছাড়াও এলিফ্যান্ট রোড থেকে শাহবাগ হয়ে বিভিন্ন গন্তব্যে যানবাহন চলাচলও বন্ধ হয়ে গেছে।
আন্দোলন চলাকালে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন স্লোগান দিতেও দেখা গেছে।
এর আগে মঙ্গলবার ৫ ঘণ্টা ধরে শাহবাগে অবস্থান নেন তারা।
