জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি তৃতীয় বর্ষের ফরম পূরণের সময় বাড়লো

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি তৃতীয় বর্ষের ফরম পূরণের সময় বাড়লো
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৩ সালের ডিগ্রি (পাস) ও সার্টিফিকেট কোর্সের তৃতীয় বর্ষ পরীক্ষার ফরম পূরণের সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। নতুন সূচি অনুযায়ী আগামী ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনলাইনে ফরম পূরণ করতে পারবেন শিক্ষার্থীরা।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এতে বলা হয়, ২০২৩ সালের ডিগ্রি (পাস) ও সার্টিফিকেট কোর্সের তৃতীয় বর্ষ পরীক্ষার ফরম পূরণের সময় বাড়ানো হয়েছে। নতুন সূচি অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা অনলাইনে ফরম পূরণ ও কলেজে জমা দিতে পারবেন ৩০ আগস্ট থেকে ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আর কলেজ কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের ফরম পূরণের তথ্য নিশ্চিত করতে পারবেন ৭ সেপ্টেম্বর। আর সোনালী সেবার মাধ্যমে কলেজ কর্তৃপক্ষ টাকা জমা দিতে পারবেন ৮ সেপ্টেম্বর।
এর আগে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী যেসব কলেজ কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের ফরম পূরণ সংক্রান্ত কাজ সম্পন্ন করতে পারেননি, তারাও এ সময়ে সব কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারবেন বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।
