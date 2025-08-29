প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগে নতুন দুই পদ সৃষ্টি, লাগবে যে যোগ্যতা

প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগে নতুন দুই পদ সৃষ্টি, লাগবে যে যোগ্যতা
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে নতুন বিধিমালা জারি করেছে সরকার। এতে নতুন দুটি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। পদ দুটি হলো—সংগীত ও শারীরিক শিক্ষা। এখন থেকে প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সংগীত ও শারীরিক শিক্ষার জন্য নির্ধারিত শিক্ষক থাকবেন। এতদিন পদ দুটিতে দায়িত্বপ্রাপ্তদের দিয়ে কাজ চালিয়ে নেওয়া হচ্ছিল।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) রাতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে নতুন বিধিমালার প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে এতে সই করেছেন মন্ত্রণালয়ের সচিব আবু তাহের মো. মাসুদ রানা। এ প্রজ্ঞাপনের তফসিল-১-এর বিধি-২(গ) অংশে নতুন দুটি পদের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে।
বিধিমালার তথ্যমতে, পদ দুটি হলো সহকারী শিক্ষক (সংগীত) ও সহকারী শিক্ষক (শারীরিক শিক্ষা)। এ দুটি পদে সরাসরি নিয়োগ করা হবে। সর্বোচ্চ ৩২ বছর বয়সী প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
সংগীতের সহকারী শিক্ষক নিয়োগে যোগ্যতা
কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কমপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ সংগীত বিষয়ে স্নাতক বা স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি থাকতে হবে।
অথবা কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক বা স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রিসহ কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংগীতে কমপক্ষে এক বছরের ডিগ্রি থাকতে হবে।
শিক্ষাজীবনের কোনো স্তরে তৃতীয় বিভাগ অথবা সমমানের জিপিএ অথবা তৃতীয় শ্রেণি অথবা সমমানের সিজিপিএ গ্রহণযোগ্য হবে না। তাছাড়া শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালার তফসিল-২ এ বর্ণিত নিয়মে তাকে অবশ্যই লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
শারীরিক শিক্ষা সহকারী শিক্ষক নিয়োগ যোগ্যতা
কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কমপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক বা স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রিসহ কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কমপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণির ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন (বিপিএড) ডিগ্রি থাকতে হবে।
অথবা কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া বিজ্ঞানে কমপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক বা স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি প্রয়োজন হবে।
শিক্ষাজীবনের কোনো স্তরে তৃতীয় বিভাগ অথবা সমমানের জিপিএ অথবা তৃতীয় শ্রেণি অথবা সমমানের সিজিপিএ গ্রহণযোগ্য হবে না। তাছাড়া শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালার তফসিল-২ এ বর্ণিত নিয়মে তাকে অবশ্যই লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
