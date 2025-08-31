মাদরাসার অষ্টমের বৃত্তি পরীক্ষা ডিসেম্বরে, পরীক্ষা হবে ৬ বিষয়ে

মাদরাসার অষ্টমের বৃত্তি পরীক্ষা ডিসেম্বরে, পরীক্ষা হবে ৬ বিষয়ে
এবার বৃত্তি পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে দেশের অনুমোদিত মাদরাসাগুলোর অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা। চলতি বছরের ডিসেম্বরে এ বৃত্তি পরীক্ষা হবে। ছয়টি বিষয়ের ওপর ১০০ নম্বর করে ৬০০ নম্বরের পরীক্ষা নেওয়া হবে।
রোববার (৩১ আগস্ট) বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক মোহাম্মদ কামরুল আহসানের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এতে বলা হয়েছে, দাখিল স্তরের অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে বৃত্তি পরীক্ষা ২০২৫ অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৮ ও ২৯ ডিসেম্বর। ছয়টি বিষয়ে এ পরীক্ষা হবে। বিষয়গুলো হলো- কুরআন মাজিদ ও আকাইদ-ফিকহ, আরবি প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র, বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় এবং বিজ্ঞান। প্রতিটি বিষয়ে পূর্ণ নম্বর ১০০ করে মোট ৬০০ নম্বরের পরীক্ষা হবে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদরাসার শিক্ষার্থীরা এ পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে। তবে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের অষ্টম শ্রেণির সর্বোচ্চ ৪০ শতাংশ শিক্ষার্থী বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবে। পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও মানবণ্টন পরে জানানো হবে।
নির্দেশনা অনুযায়ী, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হয়েছে। একই সঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসক ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কর্মকর্তাদের অনুলিপিও পাঠানো হয়েছে।
এএএইচ/এমআইএইচএস/জিকেএস