প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি, শূন্যপদ ২১৬৯

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৪৫ এএম, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দুই হাজারেরও বেশি প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। রোববার (৩১ আগস্ট) রাতে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) থেকে এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।

বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, দুই হাজার ১৬৯টি প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। এতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের জন্য ১১তম গ্রেড এবং প্রশিক্ষণবিহীনদের জন্য ১২তম গ্রেড নির্ধারণ করা হয়েছে। জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ অনুযায়ী এ গ্রেড নির্ধারণ করা হয়েছে।

আবেদনের যোগ্যতা

১. কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক বা স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি।

২. শিক্ষা জীবনে কোনো স্তরে তৃতীয় বিভাগ অথবা সমমানের জিপিএ অথবা তৃতীয় শ্রেণি অথবা সমমানের সিজিপিএ গ্রহণযোগ্য হবে না।

১০০ নম্বরের পরীক্ষা

এ নিয়োগের পরীক্ষা লিখিত টাইপের হবে। ৯০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় বাংলা, ইংরেজি, গণিত ও দৈনন্দিন বিজ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞান (বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী) থাকবে। লিখিত পরীক্ষার পাসের সর্বনিম্ন নম্বর ৫০ শতাংশ।

এছাড়া মৌখিক পরীক্ষার নম্বর ১০। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন।

