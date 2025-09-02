শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ঈদে মিলাদুন্নবীতে করতে হবে যেসব অনুষ্ঠান
আগামী ৬ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদযাপন করা হবে। এ উপলক্ষে দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজনের নির্দেশনা দিয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)।
অনুষ্ঠানসূচির মধ্যে রয়েছে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনী ও কর্মসহ ইসলামের নানা বিষয়ে আলোচনা সভা, দোয়া ও মিলাদ মাহফিল, ছাত্র-ছাত্রীদের সাংস্কৃতিক ও কুইজ প্রতিযোগিতা।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) মাউশি অধিদপ্তরে সহকারী পরিচালক মো. খালিদ হোসেনের সই করা চিঠি থেকে এ তথ্য জানা যায়।
চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, আগামী ১২ রবিউল আউয়াল ১৪৪৭ হিজরি, ৬ সেপ্টেম্বর পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) যথাযোগ্য মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে পালনের জন্য নির্দেশ করা হয়েছে। দিবসটিতে কর্মসূচির মধ্যে প্রথমেই রয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন সব দপ্তর ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন।
এরপর মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরাধীন সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনী ও কর্ম এবং ইসলামে শান্তি, প্রগতি, সৌহার্দ্য, সহিষ্ণুতা, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব, মানবাধিকার, নারীর মর্যাদা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর আলোচনা সভা, দোয়া ও মিলাদ মাহফিল, হামদ-নাত, স্বরচিত কবিতা পাঠ, ছাত্র-ছাত্রীদের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। এছাড়া হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনীর ওপর কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে হবে।
