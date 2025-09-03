পলিটেকনিকে ভর্তি পরীক্ষার ফল বৃহস্পতিবার
বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের (বিটিইবি) অধীন দেশের সরকারি পলিটেকনিকগুলোতে চলতি শিক্ষাবর্ষে বিভিন্ন ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হবে বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর)।
শিক্ষার্থীদের ফলাফল তাদের মোবাইল নম্বরে এসএমএসের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে। পাশাপাশি বিটিইবির ওয়েবসাইটেও ফলাফল পাওয়া যাবে।
কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের পরিচালক (কারিকুলাম) প্রকৌশলী মো. আনোয়ারুল কবীর জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তবে ঠিক কখন ফল প্রকাশ করা হবে, তা জানানো হয়নি।
আনোয়ারুল কবীর বলেন, ফলাফল প্রস্তুতির কাজ শেষ। টেকনিক্যাল কিছু বিষয় যাচাই চলছে। সব ঠিক থাকলে আগামীকাল বৃহস্পতিবার শিক্ষার্থীরা ফলাফল পাবে। দিনের শুরুতে এ ফল প্রকাশ করা হতে পারে।
ভর্তি নীতিমালা অনুযায়ী, পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার দিন থেকে শুরু হবে প্রথম পর্যায়ের নিশ্চায়ন কার্যক্রম, যা চলবে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এরপর ৯ সেপ্টেম্বর প্রথম পর্যায়ের মাইগ্রেশন ও অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ের ফলাফল প্রকাশ করা হবে।
দ্বিতীয় পর্যায়ের নিশ্চায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে ১০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। ১১ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হবে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের নিশ্চয়নপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা।
মেধাতালিকাভুক্ত শিক্ষার্থীদের সরাসরি ভর্তি কার্যক্রম চলবে ১৪ ও ১৫ সেপ্টেম্বরে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। পরবর্তীতে শিক্ষার্থীরা ২২ ও ২৩ সেপ্টেম্বর পছন্দক্রম পরিবর্তনের সুযোগ পাবে।
আসন শূন্য থাকা সাপেক্ষে ২৪ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হবে তৃতীয় পর্যায়ের ফলাফল। তৃতীয় পর্যায়ের ভর্তি নিশ্চিত করতে হবে ২৫ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যে এবং ভর্তি কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে শেষ হবে ২৯ সেপ্টেম্বর।
গত ২৯ আগস্ট সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত এক ঘণ্টাব্যাপী ভর্তি পরীক্ষা দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে একযোগে অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ বিরতির পর এবারই প্রথমবারের মতো সারাদেশে একযোগে ভর্তি পরীক্ষা নেয় বিটিইবি কর্তৃপক্ষ। ৪২ হাজার ৭০০ শূন্য আসনের বিপরীতে পরীক্ষায় অংশ নেন ৬০ হাজার ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী।
