৪৭তম বিসিএসের প্রিলির ফল প্রকাশ নিয়ে যা বললো পিএসসি

৪৭তম বিসিএসের প্রিলির ফল প্রকাশ নিয়ে যা বললো পিএসসি
৪৭তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হয়েছে গত ১৯ সেপ্টেম্বর। এতে অংশ নেওয়া পৌনে ৪ লাখ চাকরিপ্রার্থী এখন ফলাফলের অপেক্ষায়। সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) পূর্বঘোষিত রোডম্যাপ অনুযায়ী- আগামী ২৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যেই এ বিসিএসের প্রিলির ফল প্রকাশ করা হবে। তবে ফল প্রস্তুতের কাজ শেষ হলে তার আগেও প্রকাশ করা হতে পারে বলেও জানিয়েছে পিএসসি।
এদিকে বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে আজ অথবা আগামীকাল (বৃহস্পতিবার) ৪৭তম বিসিএসের ফল প্রকাশ করা হবে। ফেসবুক ব্যবহারকারীদের কেউ কেউ পিএসসির সূত্র উল্লেখ করে ‘কিছুক্ষণের মধ্যেই’ ফল প্রকাশ করা হবে বলেও পোস্ট দেন।
তবে পিএসসি কর্মকর্তারা বলছেন, আজ (বুধবার) ফল প্রকাশের সম্ভাবনা নেই। তবে প্রস্তুতি শেষ হলে বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) ফল প্রকাশ করা হতে পারে। তা সম্ভব না হলে রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) ফল পাবেন ৪৭তম বিসিএসের প্রার্থীরা।
বুধবার বিকেল ৪টার দিকে পিএসসির জনসংযোগ কর্মকর্তা এস এম মতিউর রহমান জাগো নিউজকে বলেন, ‘আজ ফল প্রকাশের কোনো সম্ভাবনা দেখছি না। চেয়ারম্যানের মাধ্যমে যেটুকু জেনেছি, ২৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যেই ফল প্রকাশ করা হবে। আগামীকাল (বৃহস্পতিবার) যদি কাজ শেষ হয়, তাহলে কাল বিকেলে ফল প্রকাশ করা হতে পারে। তা না হলে রোববারই ফল প্রকাশ করা হবে।’
২০২৪ সালের ২৮ নভেম্বর ৪৭তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পিএসসি। ৪৭তম বিসিএসে মোট শূন্য ক্যাডার পদের সংখ্যা ৩ হাজার ৪৮৭। নন-ক্যাডার পদের সংখ্যা ২০১। এই বিসিএস থেকে মোট ৩ হাজার ৬৮৮ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে।
