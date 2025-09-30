  2. শিক্ষা

দাখিলে রেজিস্ট্রেশন শুরু ৫ অক্টোবর, সুযোগ পাবে ১৪-২০ বছর বয়সীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৫৩ পিএম, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫


২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে দাখিলের নবম শ্রেণিতে রেজিস্ট্রেশন শুরু হবে আগামী ৫ অক্টোবর। এ প্রক্রিয়া চলবে আগামী ২০ অক্টোবর পর্যন্ত। তবে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত ফি পরিশোধ করা যাবে।

এতে যারা রেজিস্ট্রেশন করবে, তারাই ২০২৭ সালে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিতব্য দাখিল পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে। সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) বোর্ডের প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তির তথ্যমতে, এবার সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ বয়সসীমায় পরিবর্তন আনা হয়েছে। ২০২৫ সালের ১ জানুয়ারিতে যাদের কমপক্ষে ১৪ বছর বয়স পূর্ণ হয়েছে তারা রেজিস্ট্রেশনের সুযোগ পাবে। আবার একই তারিখ ধরে সর্বোচ্চ ২০ বছর বয়সী শিক্ষার্থীরা এবার রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন। এর কম বা বেশি বয়সী কেউ রেজিস্ট্রেশনের সুযোগ পাবে না।

এর আগে দাখিলের জন্য নবম শ্রেণিতে রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সর্বনিম্ন বয়সসীমা ছিল ১২ বছর এবং সর্বোচ্চ বয়সসীমা ছিল ১৮ বছর। এবার তাতে পরিবর্তন এনেছে মাদরাসা বোর্ড।

মাদরাসা বোর্ডের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ছালেহ আহমাদের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে দাখিল নবম শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া অনলাইনে সম্পন্ন করা হবে। যেসব শিক্ষার্থীর বয়স ২০২৫ সালের ১ জানুয়ারিতে সর্বনিম্ন ১৪ বছর এবং সর্বোচ্চ ২০ বছর, তারা সরাসরি নবম শ্রেণিতে রেজিস্ট্রেশন করার সুযোগ পাবে।

তবে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে নবম শ্রেণিতে রেজিস্ট্রেশনের বয়সসীমা ১৪ থেকে ২৫ বছর পর্যন্ত। যেসব শিক্ষার্থী অষ্টম শ্রেণিতে রেজিস্ট্রেশন করার সুযোগ পায়নি সেসব শিক্ষার্থী প্রতিষ্ঠানপ্রধানের মাধ্যমে মাদরাসা বোর্ডে আবেদন করে সরাসরি নবম শ্রেণিতে রেজিস্ট্রেশন করার সুযোগ পাবে।

বোর্ড থেকে সরবরাহ করা প্রতিষ্ঠানের ইআইআইএন-ভিত্তিক মোবাইল সিম ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। অনলাইনে শিক্ষার্থীর তথ্য এন্ট্রি দেওয়ার সময় অবশ্যই তার ব্যক্তিগত (যদি থাকে) মোবাইল নম্বর অথবা অভিভাবকের মোবাইল নম্বর ইনপুট দিতে হবে। একটি মোবাইল নম্বর দিয়ে শুধুমাত্র একজন শিক্ষার্থীরই রেজিস্ট্রেশন করা যাবে।

রেজিস্ট্রেশন ফি
দাখিলের নবম শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের ফি দিতে হবে ১৯১ টাকা। এর মধ্যে রেজিস্ট্রেশন ফি ১০০ টাকা, ক্রীড়া ফি ৫০ টাকা, বয়স্কাউট/গার্লস গাইড ফি ১৫ টাকা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফি ৫ টাকা, অন্ধকল্যাণ ফি ৫ টাকা, রেড ক্রিসেন্ট ফি ১৬ টাকা।

কেউ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফি পরিশোধে ব্যর্থ হলে তাকে বিলম্ব ফি দিতে হবে। বিলম্ব ফির পরিমাণ ৫০ টাকা। বিলম্ব ফিসহ মোট ফি হবে ২৪১ টাকা।

রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি ও ফি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।

