এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়িভাড়া শতাংশ হারেই, রোববার যাচ্ছে প্রস্তাব

এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়িভাড়া শতাংশ হারেই, রোববার যাচ্ছে প্রস্তাব
বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা দীর্ঘদিন ধরে বাড়িভাড়া ও চিকিৎসাভাতা বাড়ানোর দাবিতে আন্দোলন করে আসছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে অন্তর্বর্তী সরকার তাদের বাড়িভাড়া এক হাজার টাকা বাড়িয়ে দুই হাজার টাকা করার প্রস্তাব করেছিল। শিক্ষকরা এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে মূল বেতনের ওপর শতাংশ হারে বাড়িভাড়া ভাতার দাবি জানান।
ঢাকায় মহাসমাবেশ করে শিক্ষক-কর্মচারীরা দাবি বাস্তবায়নে আগামী ১০ অক্টোবর পর্যন্ত সরকারকে আলটিমেটাম দিয়েছেন। এ সময়ের মধ্যে দাবি বাস্তবায়নে দৃশ্যমান পদক্ষেপ না নিলে ১২ অক্টোবর থেকে লাগাতার আন্দোলনের ঘোষণা দিয়েছেন।
এমন পরিস্থিতিতে বেঁধে দেওয়ার সময়ের মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষকদের বাড়িভাড়া ভাতা শতাংশ হারে বাড়ানোর জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠানোর সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছে। আগামী রোববার (৫ অক্টোবর) এ প্রস্তাব পাঠানো হবে।
শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের শতাংশ হারে বাড়িভাড়া ভাতা দিতে প্রস্তাবের ফাইল প্রস্তুত করা হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ এবং কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগ আলাদা করে এ প্রস্তাব দেবে।
দুটি ফাইলেই শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. সি আর আবরার মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) অনুমোদন দিয়েছেন। এখন সেটি অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগে পাঠানো হবে। দুর্গাপূজার দুদিনের ছুটি ও সাপ্তাহিক বন্ধের পর প্রথম কর্মদিবস রোববার (৫ অক্টোবর) এ প্রস্তাব পাঠানো হবে।
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করে জাগো নিউজকে বলেন, শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য বাড়িভাড়া ভাতা তাদের মূল বেতনের ওপর শতাংশ হারে পাঠানো হচ্ছে। বাড়িভাড়া ভাতার হার রয়েছে চার ধরনের; সেগুলো হলো- ৫, ১০, ১৫ ও ২০ শতাংশ। কত শতাংশ হারে দেওয়া সম্ভব হবে, তা অর্থ মন্ত্রণালয় বিবেচনা করবে। অর্থ মন্ত্রণালয় যেটি অনুমোদন করবে, সেটিই কার্যকর করা হবে।
এদিকে, বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা তাদের মূল বেতনের ২০ শতাংশ বাড়িভাড়া ভাতা দাবি করে আসছেন। গত ১৩ আগস্ট এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণপ্রত্যাশী জোটের মহাসমাবেশ থেকে শিক্ষা উপদেষ্টার কাছে বাড়ি ভাড়া ২০ শতাংশ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়।
প্রস্তাবনা অনুযায়ী, একটি সারসংক্ষেপ তৈরি করে মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছে জাতীয়করণপ্রত্যাশী জোট। তারা বলছেন, এর কম হারে বাড়ি ভাড়া ভাতা দিলে তারা তা মেনে নেবেন না।
