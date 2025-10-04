  2. শিক্ষা

ইউজিসির সদস্য হলেন জাককানইবি উপাচার্য অধ্যাপক জাহাঙ্গীর

প্রকাশিত: ০৯:১৭ পিএম, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
অধ্যাপক ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম/ছবি: সংগৃহীত

 

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) খণ্ডকালীন সদস্য মনোনীত হয়েছেন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাককানইবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম। আগামী দুই বছর তিনি এ দায়িত্ব পালন করবেন।

ইউজিসির সচিব ড. মো. ফখরুল ইসলামের সই করা চিঠি থেকে এ তথ্য জানা যায়। চিঠিতে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন আদেশ, ১৯৭৩-এর (৪) (১) (সি) ও (৪) (৪) ধারার বিধান অনুসারে ৫ অক্টোবর ২০২৫ থেকে পরবর্তী দুই বছরের জন্য এ অধ্যাপক ড. জাহাঙ্গীর আলম এ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

খণ্ডকালীন সদস্য নিয়োগ পাওয়া অধ্যাপক ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ইউজিসির খণ্ডকালীন সদস্য মনোনীত হওয়ায় নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার গর্বিত। বিশ্ববিদ্যালয়কে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে এ মনোনয়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

