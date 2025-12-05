  2. খেলাধুলা

ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬

সেমির আগে দেখা হচ্ছে না আর্জেন্টিনা-ফ্রান্সের

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৪৫ পিএম, ০৫ ডিসেম্বর ২০২৫
ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপের এখনও বাকি প্রায় ৭ মাস। তবে ইতোমধ্যেই উত্তেজনা শুরু হয়ে গেছে বিশ্বজুড়ে। বিশেষ করে আজ (৫ ডিসেম্বর) রাতে হতে যাওয়া ড্র নিয়ে আগ্রহের কমতি নেই ফুটবল অনুরাগীদের মাঝে।

কে কোন গ্রুপে পড়ছে, গ্রুপ পর্বে কয়টি বড় ম্যাচ হতে যাচ্ছে, এসব নিয়ে আগ্রহ বরাবরই তুঙ্গে অবস্থান করে ভক্তদের। তবে এবার বিশ্বকাপের শেষ অংশ ব্লকবাস্টার করতে এক ভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। এই ড্রয়ে বিশেষ সিডিং মর্দাদা পাচ্ছে র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ চার দল – আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স, স্পেন ও ইংল্যান্ড।

বিশ্বকাপের বড় ম্যাচের সম্ভাবনা বাড়ানোর জন্যই এই বিশেষ পদ্ধতি সামনে এনেছে ফিফা। তবে এটি তখনই প্রযোজ্য হবে যখন এই চার দলই নিজেদের গ্রুপে শীর্ষে অবস্থান করবে। এতে করে চার দলের কেউই নকআউট পর্বের আগে একে-অপরের মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ নেই।

ড্রয়ে চারটি পাত্রে ১২টি করে মোট ৪৮টি দল রাখা হয়েছে। সেখান থেকেই নির্বাচিত হয়ে ১২ গ্রুপ। প্রতিটি গ্রুপে ৪টি গ্রুপ নির্ধারিত হবে লটারির মাধ্যমে। তবে প্রতিটি গ্রুপে এক মহাদেশের দুটি দেশ পড়ার সুযোগ নেই। তবে ব্যতিক্রম হবে ইউরোপের ক্ষেত্রে। সেখান থেকে সর্বোচ্চ ১৬ দল অংশ নেওয়ায় শিথিলতা আনা হয়েছে এই নিয়মে। প্রতি গ্রুপের থাকবে একটি করে ইউরোপের দল।

বিশ্বকাপের উত্তেজনা ধরে রাখতে গতবারের দুই ফাইনালিস্ট আর্জেন্টিনা-ফ্রান্সের দেখা হওয়ার সুযোগ নেই সেমিফাইনালের আগে। একইভাবে ইঙ্গিত রয়েছে ফাইনালের আগে আর্জেন্টিনা-ফ্রান্সের দেখা না হওয়ারও।

