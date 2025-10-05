‘গুণী শিক্ষক’ সম্মাননা পেলেন ১২ জন
বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে সারাদেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ১২ জন শিক্ষককে এ বছর গুণী শিক্ষক সম্মননা দেওয়া হয়েছে। রোববার (১০ অক্টোবর) দুপুরে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অতিথিরা তাদের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন।
- গুণী সম্মাননা পেলেন যারা
প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে এ বছর গুণী শিক্ষক সম্মাননা পেয়েছেন রাঙামাটির শাহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ইফফাত জাহান। মাদরাসার ইবতেদায়ী ক্যাটাগরিতে পাবনা কামিল মাদরাসার ইবতেদায়ী প্রধান মো. রিজাউল করিম।
দাখিল মাদরাসা পর্যায়ে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল উপজেলার ডোবাগাঁও বহরুল উলুম দাখিল মাদরাসার সহকারী সুপার মো. আব্দুর রহিম। কারিগরির মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ে নেত্রকোনার দুর্গাপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ বিপ্লব বিকাশ পাল চৌধুরী সম্মাননা পেয়েছেন।
মাদরাসার আলিম বা উচ্চমাধ্যমিক স্তরে রাজধানীর উত্তরার তানযীমুল উম্মাহ আলিম মাদরাসার অধ্যক্ষ ড. আব্দুল্লাহ আল মামুন, কারিগরির উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ইনস্ট্রাক্টর (টেক/ফুড) মো. শাহরিয়ার আলম, মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে ময়মনসিংহের রওশন আরা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আছমা আক্তার সম্মাননা পেয়েছেন।
উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে সম্মাননাপ্রাপ্তরা হলেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. আব্দুল হালিম, বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মো. আবুল কালাম আজাদ, বরিশাল সরকারি ব্রজমোহন কলেজ অধ্যাপক ড. শেখ মো. তাজুল ইসলাম।
এ বছর দুইজন শিক্ষককে মরণোত্তর সম্মাননা দেওয়া হয়েছে। তারা হলেন, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলী চৌধুরী (মরণোত্তর) ও বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ইমেরিটাস অধ্যাপক শমশের আলী (মরণোত্তর)।
গুণী শিক্ষকদের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. সি আবরার, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা ডা. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার, ইউজিসির চেয়ারম্যান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. এস এম ফায়েজসহ আমন্ত্রিত অতিথিরা।
অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব রেহানা পারভীন। তিনি বলেন, ‘বিশ্ব শিক্ষক দিবস উদযাপন নীতিমালা ২০২৫’-এর আলোকে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরের ১২ জন শিক্ষককে গুণী শিক্ষককে নির্বাচিত করা হয়েছে। তারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে সকল শিক্ষকদের প্রতিনিধিত্ব করছেন।
জানা যায়, দেশের বিভিন্ন বিশ্বদ্যিালয়, কলেজ, মাধ্যমিক, মাদরাসা, কারিগরি ও প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে অবদান রাখায় এ বছর প্রাথমিকভাবে ৩৬ জন শিক্ষককে নির্বাচিত করা হয়েছিল। তাদের মধ্য থেকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত ১২ শিক্ষককে সম্মাননা দেওয়া হয়েছে।
