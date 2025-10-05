  2. শিক্ষা

এসএসসি-এইচএসসিতে অতিরঞ্জিত ফল আর দেখানো হবে না: শিক্ষা উপদেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৪৭ পিএম, ০৫ অক্টোবর ২০২৫
এসএসসি-এইচএসসিতে অতিরঞ্জিত ফল আর দেখানো হবে না: শিক্ষা উপদেষ্টা
বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা

প্রকৃত মেধার মূল্যায়ন করতে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় আর অতিরঞ্জিত ফলাফল দেখানো হবে না বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা চৌধুরী রফিকুল (সি আর) আবরার।

উপদেষ্টা বলেন, ‘আমরা মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে চাই, মেধার মূল্যায়ন চাই। এসএসসি ও এইচএসসির মতো পাবলিক পরীক্ষায় প্রকৃত মেধার মূল্যায়ন করতে আমরা অতিরঞ্জিত ফল প্রকাশ না করার নীতি গ্রহণ করেছি। অতিরঞ্জিত ফলাফল আর দেখানো হবে না।’

বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে রোববার (৫ অক্টোবর) রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষা উপদেষ্টা এসব কথা বলেন।

আবরার জানান, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দেশে শিক্ষা বিস্তারের নামে হওয়া নানা অনিয়ম, অসঙ্গতি ও দুর্নীতির কথা সবাই অবগত। তারা অপ্রয়োজনীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছিল, শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি করেছে, মানহীন শিক্ষা ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখাতে চটকদার জিপিএ-৫-এর বাহুল্য ছিল।

উপদেষ্টা অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্যোগ সম্পর্কে বলেন, ‘বৃত্তি পরীক্ষার মাধ্যমে প্রকৃত মেধা যাচাইয়ের ব্যবস্থা করেছি। কারিগরি শিক্ষার নতুন রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়েছে। শিগগির পরামর্শক কমিটির মাধ্যমে মাধ্যমিক পর্যায়ের রূপরেখা তৈরি করা হবে।’

আরও পড়ুন

‘গুণী শিক্ষক’ সম্মাননা পেলেন ১২ জন
প্রধান শিক্ষক-অধ্যক্ষ নিয়োগ দেবে এনটিআরসিএ: শিক্ষা উপদেষ্টা
শিক্ষা উপদেষ্টা: যোগ্য শিক্ষক-প্রতিষ্ঠানকে এমপিও থেকে বাদ দিতো আ’লীগ সরকার

আবরার জানান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করার ক্ষেত্রে যোগ্য শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে বাদ দেওয়ার বহু অনিয়ম-দুর্নীতির খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু কর্তৃত্ববাদী আওয়ামী লীগ সরকার এসব অনিয়ম-দুর্নীতি দমনের পরিবর্তে উল্টো উৎসাহ দিয়ে গেছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান এস এম এ ফায়েজ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম ও ইউনেসকো ঢাকা কার্যালয়ের প্রধান সুজান ভাইজ।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব রেহানা পারভীন সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) বাংলা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক গোলাম মুস্তাফা। সম্মানিত অতিথি ছিলেন ইসলামিক ওয়ার্ল্ড এডুকেশনাল, সায়েন্টিফিক অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশনের (আইসিইএসসিও) মহাপরিচালক সেলিম এম আল মালিক।

এএএইচ/একিউএফ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।