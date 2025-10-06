শিক্ষকদের ২০ শতাংশ বাড়িভাড়ার প্রস্তাব, বছরে লাগবে ৩৪০০ কোটি টাকা

শিক্ষকদের ২০ শতাংশ বাড়িভাড়ার প্রস্তাব, বছরে লাগবে ৩৪০০ কোটি টাকা
বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের তীব্র আপত্তির মুখে বাড়িভাড়া ভাতা বাড়াতে অর্থ মন্ত্রণালয়ে নতুন প্রস্তাব পাঠিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। তাতে ২০ শতাংশ হারে বাড়িভাড়া ভাতা বাড়ানোর অনুমোদনের অনুরোধ করা হয়। এতে বছরে সরকারের খরচ হবে ৩ হাজার ৪০০ কোটি ২৪ লাখ টাকা। পাশাপাশি ১৫, ১০ ও ৫ শতাংশ হারে বাড়িভাড়া দিতে কত খরচ হবে, তার হিসাব তুলে ধরা হয়।
রোববার (৫ অক্টোবর) রাতে এ প্রস্তাব পাঠানো হয়। সোমবার (৬ অক্টোবর) সকালে প্রস্তাবের কপি গণমাধ্যমে পাঠিয়েছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা খালিদ মাহমুদ।
প্রস্তাবে বলা হয়, বর্তমানে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা বাড়িভাড়া ভাতা নির্দিষ্ট পরিমাণের পরিবর্তে মূল বেতনের অন্তত ২০ শতাংশ হারে বাড়িভাড়া ভাতার জন্য আবেদন করেছেন। তাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মূল বেতনের শতাংশ হারে বাড়িভাড়া ভাতা দিতে সম্ভাব্য আর্থিক হিসাব পাঠানো হলো।
২০ শতাংশ হারে বাড়িভাড়া দিলে খরচ হবে কত
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাব বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, বর্তমানে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) আওতাধীন বেসরকারি স্কুল ও কলেজগুলোতে বর্তমানে মাসিক এক হাজার টাকা হারে বাড়িভাড়া দেওয়া হয়। তাতে সরকারের মাসে ব্যয় হয় ৩৯ কোটি ১৩ লাখ টাকা। আর বছরে খরচ হয় ৪৬৯ কোটি ৫২ লাখ টাকা।
প্রস্তাবিত ২০ শতাংশ হারে বাড়িভাড়া দিলে মাউশির আওতাধীন স্কুল-কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য মাসে ব্যয় হবে ১৯৬ কোটি টাকা। আর বছরে খরচ হবে ২ হাজার ৩৫১ কোটি ৯৫ লাখ টাকা।
মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন মাদরাসাগুলোতে মাসিক এক হাজার টাকা বাড়িভাড়া ভাতা দেওয়া হয়। এটিও ২০ শতাংশ হারে দিলে বছরে সরকারের ব্যয় হবে ১ হাজার ১২৩ কোটি ২ লাখ টাকা।
অন্যদিকে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বাড়িভাড়া বাবদ বর্তমানে ব্যয় হয় ২ কোটি ৩১ লাখ টাকা। মূল বেতনের ওপর ২০ শতাংশ হারে বাড়িভাড়া দিলে সরকারের ব্যয় বেড়ে দাঁড়াবে ১৪১ কোটি ৯০ হাজার টাকা।
চার ক্যাটাগরিতে শতাংশ হারে বাড়িভাড়ার প্রস্তাব
এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা মূল বেতনের ২০ শতাংশ হারে বাড়িভাড়া ভাতা দাবি করলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৫, ১০, ১৫ ও ২০ শতাংশ হারে হিসাব কষে প্রস্তাব পাঠিয়েছে। এতে কত শতাংশ বাড়ালে মাসিক ও বাৎসরিক খরচ কত হবে, তাও উল্লেখ করা হয়েছে।
প্রস্তাবে বলা হয়, শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য নির্ধারিত পরিমাণ (১০০০ টাকা) বাড়িভাড়ার পরিবর্তে শতকরা ২০ শতাংশ বা ন্যূনতম ৩ হাজার টাকা হারে ভাতা দিলে বছরে খরচ হবে ৩ হাজার ৪০০ কোটি ২৪ লাখ টাকা। তার মধ্যে স্কুল-কলেজের জন্য খরচ হবে দুই হাজার ৩৫১ কোটি ৯৫ লাখ, মাদরাসার জন্য ৯০৭ কোটি ২ লাখ এবং কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য ১৪১ কোটি ৯০ হাজার টাকা।
মূল বেতনের ১৫ শতাংশ হারে এবং ন্যূনতম ২ হাজার টাকা বাড়িভাড়া দিলে বছরে মোট খরচ হবে ২ হাজার ৪৩৯ কোটি ২৬ লাখ টাকা। এর মধ্যে স্কুল-কলেজের জন্য ১ হাজার ৭২৭ কোটি, মাদরাসার জন্য ৬০৮ কোটি ৪০ লাখ ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য ১০৩ কোটি ৮৬ লাখ টাকা প্রয়োজন হবে।
১০ শতাংশ হারে এবং ন্যূনতম ২ হাজার টাকা বাড়িভাড়া দিলে বছরে মোট খরচ হবে ১ হাজার ৭৬৯ কোটি ৬৪ লাখ টাকা। এর মধ্যে স্কুল-কলেজের জন্য ১ হাজার ২৬৪ কোটি ২৩ লাখ, মাদরাসার জন্য ৪২৯ কোটি ৬০ লাখ এবং কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য ৭৫ কোটি ৮১ লাখ টাকা প্রয়োজন হবে।
এছাড়া মূল বেতনের ৫ শতাংশ হারে এবং ন্যূনতম ২ হাজার টাকা বাড়িভাড়া দিলে বছরে মোট খরচ হবে ১ হাজার ৩৭১ কোটি ৭৬ লাখ টাকা। এর মধ্যে স্কুল-কলেজের জন্য ৯৭৫ কোটি ৬০ লাখ, মাদরাসার জন্য ৩৩৯ কোটি ৬০ লাখ ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য ৫৬ কোটি ৫৬ লাখ টাকা প্রয়োজন হবে।
অর্থ মন্ত্রণালয়ে শিক্ষক-কর্মচারীদের বাড়িভাড়া, চিকিৎসাভাতা ও বোনাস বাড়ানোর প্রস্তাব পাঠিয়েছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের উপসচিব সাইয়েদ এ জেড মোরশেদ আলী।
তিনি জাগো নিউজকে বলেন, শিক্ষা উপদেষ্টার অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠিয়েছি। অর্থ বিভাগ প্রস্তাবে অনুমোদন করলে শিক্ষকরা শতাংশ হারে বাড়িভাড়া ভাতাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাবেন। অনুমোদনের আগে কত শতাংশ বাড়বে তা বলা সম্ভব নয়।
বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) সবশেষ ২০২৩ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সারা দেশে বর্তমানে মোট এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৬ হাজার ৪৪৭টি। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছেন প্রায় ৩ লাখ ৮০ হাজার শিক্ষক এবং ১ লাখ ৭৭ হাজার কর্মচারী।
