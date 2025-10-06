মেডিকেল ভর্তিতে এমসিকিউর সঙ্গে থাকবে লিখিত পরীক্ষাও
দেশের সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল কলেজের ভর্তিপরীক্ষা আগামী ১২ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। এবার এমসিকিউ (বহুনির্বাচনি) ও লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হবে।
সোমবার (৬ অক্টোবর) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে সভায় মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ও পরীক্ষা পদ্ধতি চূড়ান্ত করা হয়।
সভায় অংশ নেওয়া দুজন কর্মকর্তা জানান, প্রথমবারের মতো মেডিকেল ভর্তিপরীক্ষায় এমসিকিউয়ের পাশাপাশি লিখিত অংশও থাকবে। তবে খুব বেশি নম্বর লিখিত অংশের জন্য থাকবে না। ১০ থেকে ২০ নম্বর লিখিত থাকতে পারে। বিষয়টি বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমডিসি) চূড়ান্ত করবে।’
স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাজমুল ইসলাম বলেন, আমরা ভর্তিপরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছি। আবেদনগ্রহণ ও অন্যান্য বিষয় খুব দ্রুত চূড়ান্ত করে জানিয়ে দেওয়া হবে।
ভর্তিপরীক্ষায় লিখিত অংশ রাখার বিষয়ে করা এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘এবার লিখিত অংশ থাকবে। তবে কত নম্বরের লিখিত থাকবে, সেটি চূড়ান্ত করে দ্রুত জানিয়ে দেওয়া হবে।’
