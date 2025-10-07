উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ অক্টোবরের বিএ-বিএসএস পরীক্ষা স্থগিত

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ অক্টোবরের বিএ-বিএসএস পরীক্ষা স্থগিত
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাউবি) ২০২৪ সালের বিএ ও বিএসএস পরীক্ষার ১০ অক্টোবরের নির্ধারিত পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ভারপ্রাপ্ত) মো. হাবিবুল্যাহ মাহামুদের সই করা এক চিঠিতে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।
এতে বলা হয়, বাউবির বিএ ও বিএসএস পরীক্ষা আগামী শুক্রবার সকাল ও বিকেলে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও অনিবার্য কারণবশত ওই দিনের পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব হবে না।
তবে এই পরীক্ষা আগামী ৫ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে বলেও চিঠিতে জানানো হয়।
