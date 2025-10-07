  2. শিক্ষা

প্রতিযোগিতায় টিকতে জ্ঞান ও প্রযুক্তিগত দক্ষতার সমন্বয় ঘটাতে হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:২২ পিএম, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলার কাঞ্চননগর বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয়ে মেধা অন্বেষণ উৎসব/ছবি: জাগো নিউজ

চট্টগ্রাম বিশ্বের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে জ্ঞান, নৈতিকতা ও প্রযুক্তিগত দক্ষতার সমন্বয় ঘটাতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোহাম্মদ আসলাম চৌধুরী।

মঙ্গলবার চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলার কাঞ্চননগর বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয়ে মেধা অন্বেষণ উৎসব-২০২৫ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আসলাম এ মন্তব্য করেন। বিদ্যালয়ের অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত এ উৎসবে তিনি বলেন, বৃত্তি পরীক্ষা মানে নিজের মেধা যাচাই নয়, বরং আত্মমূল্যায়নের সুযোগ।

আসলাম বলেন, সুযোগ পেলে কাঞ্চননগর বিদ্যালয়কে আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করবো।

দিনব্যাপী এ উৎসব প্রাক্তন শিক্ষার্থী, বর্তমান ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মিলনমেলায় রূপ নেয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম কলেজের সহকারী অধ্যাপক মফিদুল ইসলাম মামুন। সঞ্চালনা করেন মোবারক হোসেন রুবেল।

বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ইলিয়াস উদ্দিন আহাম্মদ, কলেজ পরিদর্শক মোহাম্মদ ছরওয়ার আলম, ফটিকছড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. মোজাম্মেল হক চৌধুরী ও চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সহকারী অধ্যাপক মোহাম্মদ রাশেদুল হাসান।

ইউএনও মোজাম্মেল বলেন, খুব শিগগিরই কাঞ্চননগর বিদ্যালয় কলেজে রূপান্তরিত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

রাশেদুল হাসান বলেন, কাঞ্চননগর একটি বৃহৎ ইউনিয়ন হলেও এখনো অনেক ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। আজ ২৩টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৬৯১ জন কৃতী শিক্ষার্থীকে পুরস্কৃত করা হচ্ছে- এটি অত্যন্ত আনন্দের বিষয়।

