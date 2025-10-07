‘নজিরবিহীন’ বিজ্ঞপ্তির পর পদত্যাগ করলেন মাউশির ডিজি
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) মহাপরিচালক (ডিজি) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আজাদ খান পদত্যাগ করেছেন। মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) দুপুরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিবের কাছে এ পদত্যাগপত্র দেন তিনি।
মঙ্গলবার রাত ৮টার দিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দুজন কর্মকর্তা ও মাউশির একজন পরিচালক জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। ডিজির দপ্তরের দুজন কর্মচারীও তার পদত্যাগের বিষয়টি জানিয়েছেন।
এর আগে সোমবার (৬ অক্টোবর) মাউশির ডিজি নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এতে বর্তমান ডিজি অধ্যাপক মুহাম্মদ আজাদ খান ‘অপমানিত’ বোধ করেছেন বলে জানিয়েছেন মাউশির একজন পরিচালক।
নাম প্রকাশ না করার শর্তে তিনি জাগো নিউজকে বলেন, ডিজি খুঁজতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেওয়াটা মাউশির ইতিহাসে নজিরবিহীন। একজন ডিজি দায়িত্বে রয়েছেন, অথচ তার মধ্যেই বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ডিজি খোঁজা হচ্ছে; এটা বর্তমান ডিজির জন্য অপমানজনক। সেজন্যই তিনি পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন।
এর আগ সোমবার মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের (সরকারি কলেজ-১) উপসচিব তানিয়া ফেরদৌসের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক পদে কাজ করতে আগ্রহী বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের ১৬তম এবং তদূর্ধ্ব ব্যাচের কর্মকর্তাদের আগামী ৭ কর্মদিবসের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্তসহ অফলাইনে আবেদন করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।
এতে আরও বলা হয়, মহাপরিচালক পদে আগ্রহী প্রার্থীকে সৎ, দায়িত্বপরায়ণ এবং প্রশাসনিক কাজে দক্ষ হতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর থাকা আবশ্যক।
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন গুরুত্বপূর্ণ অধিদপ্তর মাউশি দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে। সারা দেশে এ অধিদপ্তরের অধীন ৯টি আঞ্চলিক কার্যালয় এবং এসব আঞ্চলিক কার্যালয়ের অধীন জেলা শিক্ষা অফিস রয়েছে।
মাউশির ডিজি পদে সাধারণত শিক্ষা ক্যাডারের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে যোগ্য ও দক্ষ কাউকে পদায়ন করা হয়। এটি অভ্যন্তরীণভাবে বিবেচনা করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় করে আসছিল। তবে এবার ডিজি পদে পদায়নের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করলো মন্ত্রণালয়।
এর আগে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট) এবং বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (ববি) উপাচার্য পদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়, যা নিয়ে তখন ব্যাপক আলোচনার সৃষ্টি হয়।
