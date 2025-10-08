ডেন্টালে ভর্তি পরীক্ষা হতে পারে ৯ জানুয়ারি

ডেন্টালে ভর্তি পরীক্ষা হতে পারে ৯ জানুয়ারি
সরকারি-বেসরকারি ডেন্টাল কলেজে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা ২০২৬ সালের ৯ জানুয়ারির মধ্যে আয়োজন করা হতে পারে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাজমুল হোসেন। মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) জাগো নিউজকে এই তথ্য জানান তিনি।
অধ্যাপক ডা. নাজমুল হোসেন বলেন, আমাদের পরিকল্পনা হলো—ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ অথবা আগামী বছরের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষা আয়োজন করার। বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিলসহ (বিএমডিসি) সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা করে তারিখ চূড়ান্ত করা হবে।
এদিকে, সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল কলেজের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষার তারিখ চূড়ান্ত করা হয়েছে। আগামী ১২ ডিসেম্বর সারাদেশে একযোগে এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাজমুল হোসেন বলেন, আমরা মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার যাবতীয় প্রস্তুতি নিচ্ছি। আবেদনগ্রহণ ও অন্যান্য বিষয় খুব দ্রুত চূড়ান্ত করে জানিয়ে দেওয়া হবে।
এএএইচ/এমএমকে