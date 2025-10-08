ফ্রান্সে পড়াশোনা: ঢাকা ও চট্টগ্রামে ফিরছে ‘চুজ ফ্রান্স ট্যুর’

ফ্রান্সে পড়াশোনা: ঢাকা ও চট্টগ্রামে ফিরছে ‘চুজ ফ্রান্স ট্যুর’
বিদেশে পড়াশোনা করতে আগ্রহী বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য সুখবর। ফ্রান্সের আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ আয়োজিত চুজ ফ্রান্স ট্যুর আবারও বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) ঢাকাস্থ ফ্রান্স দূতাবাস এ তথ্য জানিয়েছে।
ফ্রান্স দূতাবাস জানায়, আগামী ১৩ অক্টোবর ঢাকায় এবং ১৪ অক্টোবর চট্টগ্রামে এই বিশেষ ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং শিক্ষা পেশাজীবীরা ফ্রান্সের শিক্ষাগত সুযোগ সম্পর্কে সরাসরি জানতে পারবেন।
দূতাবাসের বিবৃতিতে বলা হয়, ফ্রান্সে এসটিইএম, ম্যানেজমেন্ট, গ্যাস্ট্রোনমি, ফ্যাশন, সামাজিক বিজ্ঞান, আইন, আর্ট, মিউজিক, ডিজাইন, আর্কিটেকচারসহ বিভিন্ন বিষয়ের ১ হাজার ৬৫০টির বেশি ইংরেজিতে পড়ানো প্রোগ্রাম রয়েছে। শিক্ষার্থীরা স্বল্প ফি-তে উচ্চমানের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাবেন।
ইভেন্টে ফ্রান্সের বিজনেস, ইঞ্জিনিয়ারিং, হসপিটালিটি, আর্ট এবং ফরাসি ভাষা বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হবে। পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা একাডেমিক ও গবেষণার স্বাধীনতা সম্পর্কে ধারণা পাবেন।
