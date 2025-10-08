১২ দিনের ছুটি শেষে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলেছে আজ
শারদীয় দুর্গাপূজা ও কয়েকটা দিবস উপলক্ষে টানা ১২ দিনের ছুটি শেষে বুধবার (৮ অক্টোবর) থেকে দেশের সরকারি ও বেসরকারি নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো খুলেছে।
ছুটি শেষে শিক্ষার্থীদের পদচারণায় আবারও সরব হয়েছে স্কুল প্রাঙ্গণ। এর আগে মঙ্গলবার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছুটি শেষ হয়। সেখানে পুরোদমে ক্লাস শুরু করেছে।
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক ছুটির তালিকা অনুযায়ী, গত ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৮ অক্টোবর পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ ছিল। এ ছুটির মধ্যে ছিল শারদীয় দুর্গাপূজা, ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহম, প্রবারণা পূর্ণিমা এবং শ্রী শ্রী লক্ষ্মীপূজার ছুটি। এর সঙ্গে সাপ্তাহিক দুই দিনের বন্ধও অন্তর্ভুক্ত ছিল।
গত ৬ অক্টোবর শ্রী শ্রী লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে শিক্ষকরা ঐচ্ছিক ছুটি পান, ফলে ছুটির মেয়াদ আরও কিছুটা বেড়ে যায়।
ছুটির সময় শিক্ষার্থীদের যেন পরীক্ষার চাপ না থাকে, সেজন্য ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত কোনো পরীক্ষার সময়সূচি নির্ধারণ না করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আগেই নির্দেশনা দিয়েছিল। এ বিষয়ে গত ২৪ সেপ্টেম্বর মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ থেকে আদেশ জারি করা হয়।
