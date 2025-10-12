আধা ঘণ্টার অবরোধ শেষে সড়ক ছাড়লো ঢাকা কলেজ শিক্ষার্থীরা

আধা ঘণ্টার অবরোধ শেষে সড়ক ছাড়লো ঢাকা কলেজ শিক্ষার্থীরা
ইন্টারমিডিয়েট বা এইচএসসি বহাল ও ঢাকা কলেজের স্বকীয়তা রক্ষার দাবিতে রাজধানীর সায়েন্সল্যাব মোড়ে প্রায় আধা ঘণ্টার অবরোধ শেষে অবস্থান ছেড়েছে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা।
রোববার (১২ অক্টোবর) সকাল ১০টা থেকে সাইন্সল্যাব অবরোধ করে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা। পরে দাবি জানিয়ে সাড়ে ১০টা নাগাদ সড়ক ছেড়ে চলে যান আন্দোলনকারীরা। নিউমার্কেট জোনের এসি ট্রাফিক তোয়াহা ইয়াসীন হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তোয়াহা ইয়াসীন হোসেন বলেন, সাত কলেজ স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় হলে ইন্টারমিডিয়েট বাতিল হতে পারে এই শঙ্কায় তারা ইন্টারমিডিয়েট বহালের দাবিতে রাজধানীর সায়েন্সল্যাব মোড়ে অবস্থান করেছিল। প্রায় আধা ঘণ্টা অবস্থান তারা চলে গেছে। এখন যান চলাচল স্বাভাবিক আছে।
নাম প্রকাশ না করার শর্তে ঢাকা কলেজের এক শিক্ষার্থী বলেন, ঢাকা কলেজের অস্তিত্ব রক্ষায় আমাদের আন্দোলন। এই কলেজ যেভাবে আছে, কিয়ামত পর্যন্ত সেভাবেই থাকবে। যে খসড়াটা (সেন্ট্রাল বিশ্ববিদ্যালয়) প্রকাশ হয়েছে সেটা আমরা দেখেছি, আমরা পর্যালোচনা করেছি। ঢাকা কলেজের ১৮৪ বছরের ইতিহাস। সেই ইতিহাসে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ব্যাক্তিবর্গ আছেন, আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলেছি, এমনকি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গিয়েছি, আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা বলেছে, এই অধ্যাদেশে যদি বিশ্ববিদ্যালয় হয়, এখন ঢাকা কলেজে ইন্টারমিডিয়েট যেভাবে আছে হয়তো ৫ বছর, ১০ বছর পরেও সেটা থাকবে। কিন্তু ভবিষ্যতে এই জিনিসটা থাকবে না। ঢাকা কলেজের ঐতিহ্য যেভাবে ইন্টারমিডিয়েট দিয়ে শুরু হয়েছে, কিয়ামত পর্যন্ত ইন্টারমিডিয়েট দিয়েই শেষ হতে হবে।
তিনি আরও বলেন, আমাদের একটাই চাওয়ার জায়গা। একটা বলয় বলার চেষ্টা করছে এই ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় মডেল দিয়ে ঢাকা কলেজে ইন্টারমিডিয়েট বিলীন করে দেওয়ার। আমরা সেটা ভাঙতে চাই। আমরা ঢাকা কলেজে ইন্টারমিডিয়েট বিলীন হতে দেবো না।
এই শিক্ষার্থী বলেন, আমাদের ইন্টারমিডিয়েটের অস্তিত্ব আছে, থাকবে। কিন্তু যারা এই মডেলের বিশ্ববিদ্যালয় চাইছে, তাদের জায়গা থেকে তারা চাইতেই পারেন। কিন্তু এই মডেলের বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিকানা ঢাকা কলেজে হবে না।
