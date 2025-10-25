এইচএসসিতে সোয়া ৪ লাখ খাতা চ্যালেঞ্জ, ইংরেজি-আইসিটিতে বেশি

এইচএসসিতে সোয়া ৪ লাখ খাতা চ্যালেঞ্জ, ইংরেজি-আইসিটিতে বেশি
এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় এবার ভয়াবহ ফল বিপর্যয় হয়েছে। ২০ বছরের ইতিহাসে পাসের হার ছিল সর্বনিম্ন। এমন ফলাফলে অসন্তুষ্ট শিক্ষার্থীরা। এর প্রভাব দেখা গেছে ফলাফল পুনঃনিরীক্ষণ বা খাতা চ্যালেঞ্জের আবেদনে।
দেশের ১১টি শিক্ষাবোর্ডে এবার দুই লাখ ২৬ হাজার শিক্ষার্থী খাতা চ্যালেঞ্জের আবেদন করেছেন। তাদের অনেকে একাধিক বিষয়ের খাতাও চ্যালেঞ্জ করেছেন। মোট চার লাখ ২৮ হাজার খাতা চ্যালেঞ্জ করেছেন।
এদিকে, সবচেয়ে বেশি আবেদন জমা পড়েছে ঢাকা শিক্ষাবোর্ডে। বোর্ডটিতে এক লাখ ৩৬ হাজার ৫০৬টি খাতা পুনঃনিরীক্ষণের আবেদন করেছেন। আর সবচেয়ে কম আবেদন পড়েছে বরিশাল বোর্ডে। এছাড়া বিষয়ভিত্তিকভাবে ইংরেজি ও আইসিটি বিষয়ে সবচেয়ে বেশি আবেদন জমা পড়েছে।
ঢাকা: এ বোর্ডের ২ লাখ ৯২ হাজার ৫৬ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ফল পুনঃনিরীক্ষণের আবেদন করেছেন ৬৬ হাজার ১৫০ জন, যা থেকে জমা পড়েছে মোট এক লাখ ৩৬ হাজার ৫০৬টি বিষয়ে পুনঃনিরীক্ষণের আবেদন।
কুমিল্লা: দ্বিতীয় সর্বাধিক আবেদন জমা পড়েছে কুমিল্লা বোর্ডে। এ বোর্ডে ২২ হাজার ৫০৩ জন শিক্ষার্থী ৪২ হাজার ৪৪টি খাতা চ্যালেঞ্জ করে আবেদন করেছেন।
চট্টগ্রাম: এ বোর্ডে ২২ হাজার ৫৯৫ জন মোট ৪৬ হাজার ১৪৮টি খাতা চ্যালেঞ্জ করেছেন।
রাজশাহী: আবেদন করেছেন ২০ হাজার ৯২৪ জন। তাদের চ্যালেঞ্জকৃত খাতার পরিমাণ ৩৬ হাজার ১০২টি।
যশোর: এ বোর্ডে ২০ হাজার ৩৯৫ জন শিক্ষার্থী ৩৬ হাজার ২০৫টি বিষয়ে আবেদন করেছেন।
দিনাজপুর: আবেদনকারীর সংখ্যা ১৭ হাজার ৩১৮ জন এবং খাতার সংখ্যা ২৯ হাজার ২৯৭টি।
ময়মনসিংহ: এ বোর্ডে আবেদন করেছেন ১৫ হাজার ৫৯৮ জন, খাতার সংখ্যা ৩০ হাজার ৭৩৬টি।
সিলেট: এ বোর্ডে আবেদন করেছেন ১৩ হাজার ৪৪ জন শিক্ষার্থী। খাতার সংখ্যা ২৩ হাজার ৮২টি।
কারিগরি: কারিগরি বোর্ডে আবেদন করেছেন ১২ হাজার ৭ জন। তাদের খাতার সংখ্যা ১৫ হাজার ৩৭৮টি।
মাদরাসা: এ বোর্ডে আবেদন করেছেন ৭ হাজার ৯১৬ জন শিক্ষার্থী। মোট ১৪ হাজার ৭৩৩টি খাতার পুনঃনিরীক্ষণ চেয়ে আবেদন করেছেন তারা।
বরিশাল: এ বোর্ডে আবেদনকারীর সংখ্যা সবচেয়ে কম। মাত্র ৮ হাজার ১১ জন শিক্ষার্থী, মোট আবেদনপত্র ১৭ হাজার ৪৮৯টি।
ফল পুনঃনিরীক্ষণ বা খাতা চ্যালেঞ্জে কী করা হয়
অনেকের ধারণা ফল পুনঃনিরীক্ষণে পুনরায় কোনো পরীক্ষক খাতা দেখেন এবং নম্বর দেন। এটি সঠিক নয়। পুনঃনিরীক্ষণে একজন শিক্ষার্থীর খাতা আবার মূল্যায়ন করা হয় না।
আরও পড়ুন
২০ বছরের ইতিহাসে এইচএসসিতে সর্বনিম্ন ফল, যা বলছেন বিশ্লেষকরা
কেমন ছিল বিগত ৫ বছরের এইচএসসি ফল
ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তারা জানান, পুনঃনিরীক্ষণের আবেদন করা শিক্ষার্থীর উত্তরপত্রের চারটি দিক দেখা হয়। সেগুলো হলো-উত্তরপত্রের সব প্রশ্নের সঠিকভাবে নম্বর দেওয়া হয়েছে কি না, প্রাপ্ত নম্বর গণনা ঠিক রয়েছে কি না, প্রাপ্ত নম্বর ওএমআর শিটে ওঠানো হয়েছে কি না এবং প্রাপ্ত নম্বর অনুযায়ী ওএমআর শিটের বৃত্ত ভরাট করা হয়েছে কি না। এ চার জায়গায় কোনো ভুল থাকলে তা সংশোধন করে নতুন করে ফল প্রকাশ করা হয়।
খাতা চ্যালেঞ্জের ফল প্রকাশ কবে
এদিকে, আন্তঃশিক্ষা বোর্ড পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কমিটির আহ্বায়ক এবং মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকার পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক এস এম কামাল উদ্দিন হায়দার জানিয়েছেন এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশের এক মাসের মধ্যে ফল পুনঃনিরীক্ষণের ফলাফল প্রকাশ করা হবে। তিনি বলেন, বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী ৩০ দিনের মধ্যেই পুনঃনিরীক্ষণের ফল দিতে হয়। গত ১৬ অক্টোবর এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেছি। সে অনুযায়ী ১৫ নভেম্বরের মধ্যেই ফল প্রকাশ করা হবে।
ফল পরিবর্তন হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের মোবাইল নম্বরে এসএমএস করে পাঠানো হবে। পাশাপাশি সংশোধিত ফল সংশ্লিষ্ট বোর্ডের ওয়েবসাইটেও প্রকাশ করা হবে বলেও জানান অধ্যাপক কামাল উদ্দিন হায়দার।
গত ১৬ অক্টোবর এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়। এতে দেশের ১১টি শিক্ষা বোর্ডে গড় পাসের হার ৫৮ দশমিক ৮৩ শতাংশ, যা গত ২০ বছরে সর্বনিম্ন। আর জিপিএ-৫ পেয়েছে মাত্র ৬৯ হাজার ৯৭ জন। গত বছর অর্থাৎ, ২০২৪ সালের চেয়ে এবার পাসের হার কমেছে প্রায় ১৮ শতাংশ আর জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে ৭৬ হাজার ৮১৪ জন।
এএএইচ/এএমএ/জেআইএম