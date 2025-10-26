অভিভাবক ঐক্য ফোরাম
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আমলাতন্ত্র জেঁকে বসেছে, দ্রুত নির্বাচন দাবি
বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অ্যাডহক কমিটির নামে আমলাতন্ত্র জেঁকে বসেছে বলে অভিযোগ করেছে শিক্ষার্থীদের স্বার্থরক্ষাকারী অভিভাবকদের সংগঠন অভিভাবক ঐক্য ফোরাম। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঘোষণা অনুযায়ী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে গভর্নিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন করার দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি।
রোববার (২৬ অক্টোবর) দুপুরে ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানানো হয়।
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে অভিভাবক ঐক্য ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সেলিম মিয়া বলেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অ্যাডহক কমিটিতে আমলাতন্ত্র জেঁকে বসেছেন। তারা পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচন চান না। বর্তমান অ্যাডহক কমিটি পতিত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলের মতো একইভাবে অনিয়ম-দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতা চালিয়ে যাচ্ছে। জবাবদিহিতা কিংবা শিক্ষার গুণগত মানের কোনো তোয়াক্কা করছেন না। অ্যাডহক কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও জোর-জবরদস্তি করে বহাল তবিয়তে রয়েছে।
ঐক্য ফোরামের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউল কবির দুলু বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঘোষণা অনুযায়ী- দেশের প্রায় সব বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ঘোষণা করা হয়েছে। এখন নির্বাচনের তারিখসহ তফসিল ঘোষণা করলেই ছুটির দিন শুক্র অথবা শনিবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে।
তিনি আরও বলেন, মেয়াদোত্তীর্ণ অ্যাডহক কমিটি বাতিল করে জেলা প্রশাসককে দায়িত্ব দিয়ে আগামী ৩০ নভেম্বরর মধ্যে গভর্নিং বডি নির্বাচন করার জোর দাবি জানাচ্ছি। নিরপেক্ষ অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে বার্ষিক পরীক্ষার আগে ছুটির দিনে নির্বাচন আয়োজন করলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে ক্লাস-পরীক্ষায় কোনো প্রতিবন্ধকতা ও জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজনে বিঘ্ন ঘটবে না।
সংবাদ সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের গভর্নিং বডির সাবেক সদস্য মোহাম্মদ আলী, আইডিয়াল স্কুলের অভিভাবক ফোরামের সভাপতি আহসান উল্ল্যা মানিক, সাবেক সাধারণ সম্পাদক সেলিম উদ্দীন প্রমুখ।
এদিকে সংবাদ সম্মেলনের পর অভিভাবক ঐক্য ফোরামের নেতারা সচিবালয়ে যান। তারা সেখানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব রেহানা পারভীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একটি স্মারকলিপি দেন।
সচিব রেহেনা পারভীন অভিভাবক ঐক্য ফোরামের নেতাদের আশ্বস্ত করেন যে, সব আইনি জটিলতা মোকাবিলা করে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচন আয়োজনে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
