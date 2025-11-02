  2. শিক্ষা

এবার মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে ১০ সদস্যের পরামর্শক কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:০১ পিএম, ০২ নভেম্বর ২০২৫
প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার পর এবার মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে ‌‘পরামর্শক কমিটি’ গঠন করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ১০ সদস্যের কমিটিতে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক মনজুর আহমদকে প্রধান করা হয়েছে।

গত ২১ অক্টোবর মন্ত্রণালয়ের এক অফিস আদেশে এ কমিটি গঠন করা হয়। তবে বিষয়টি প্রকাশ্যে বিজ্ঞপ্তি, বিবৃতি বা আদেশ জারি করে জানানো হয়নি। এমনকি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটেও প্রকাশ করা হয়নি। তবে কমিটিকে তিন মাসের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে সময় দেওয়া হয়েছে।

কমিটির ৮ জন সদস্য হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক মুহাম্মদ মোর্শেদ, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সাবেক অতিরিক্ত সচিব মো. বেলায়েত হোসেন তালুকদার, চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান শাহীদা ইসলাম, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) পরিচালক (মাধ্যমিক), মাউশির ঢাকা অঞ্চলের উপপরিচালক মো. মোস্তাফিজুর রহমান, সাংবাদিক মো. মুসা মিয়া, শেরেবাংলা সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক মো. শফিকুর রহমান, আরমানিটোলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক এ কে এম মোস্তফা কামাল।

এছাড়া পরামর্শক কমিটির সদস্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের যুগ্মসচিব (সরকারি মাধ্যমিক অধিশাখা)।

কমিটির কার্যপরিধি সম্পর্কে আদেশে বলা হয়েছে, মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন, মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনা ও কাঠামোগত উন্নয়ন এবং শিখন-শেখানো কার্যক্রমের উৎকর্ষ সাধনের জন্য সুপারিশ দিতে হবে।

এর আগে গত বছরের অক্টোবরে প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মানোন্নয়নে অধ্যাপক মনজুর আহমদের নেতৃত্বে শিক্ষাবিদ, বিশেষজ্ঞ ও প্রাথমিক শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সমন্বয়ে ৯ সদস্যের পরামর্শক কমিটি গঠন করেছিল প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

ওই কমিটি গত ফেব্রুয়ারিতে সরকারের কাছে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন গ্রেড এক ধাপ বৃদ্ধি, সহকারী শিক্ষকের বিদ্যমান পদ বিলুপ্ত করে নতুন পদবির সুপারিশসহ শতাধিক সুপারিশ করেছিল। যদিও সেই সুপারিশগুলো অধিকাংশই বাস্তবায়ন হয়নি। অল্প কিছু বাস্তবায়ন হলেও তা খণ্ডিতভাবে করা হয়েছে বলে অভিযোগ খোদ কমিটির সদস্যদের।

