এমপিওভুক্ত হচ্ছে ১০৮৯ ইবতেদায়ি মাদরাসা, আগামী সপ্তাহে প্রজ্ঞাপন

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৪৫ পিএম, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
দেশের সব স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদরাসা জাতীয়করণের দাবিতে শিক্ষকদের অবস্থান কর্মসূচি/ফাইল ছবি

অনুদানপ্রাপ্ত এক হাজার ৮৯টি স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদরাসা ‘শর্ত সাপেক্ষে’ এমপিওভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। এ সংক্রান্ত ফাইলে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস সইও করেছেন।

তবে শিক্ষা উপদেষ্টা দেশে না থাকায় এ সপ্তাহে প্রজ্ঞাপন জারি করা সম্ভব নয়। আগামী সপ্তাহের শুরুতে এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হতে পারে।

সোমবার (৩ নভেম্বর) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তারা জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের যুগ্মসচিব (মাদরাসা অনুবিভাগ) এস এম মাসুদুল হক বলেন, স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদরাসা এমপিওভুক্তির ফাইলে সই করা হয়েছে বলে জেনেছি। প্রধান উপদেষ্টার দপ্তর থেকে ফাইল শিক্ষা উপদেষ্টার দপ্তরে যাবে। এরপর তা আমাদের কাছে আসবে।

তিনি আরও বলেন, শিক্ষা উপদেষ্টা বর্তমানে দেশের বাইরে রয়েছেন। আগামী ৭ নভেম্বর আসবেন। প্রধান উপদেষ্টার দপ্তর থেকে ফাইল আসার পর আমরা দ্রুত প্রজ্ঞাপন জারি করার চেষ্টা করবো।

জানা যায়, গত ২৮ জানুয়ারি স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদরাসা এমপিওভুক্ত করার ঘোষণা দেয় অন্তর্বর্তী সরকার। এরপর কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগ থেকে এমপিও নীতিমালা প্রকাশ করা হয়। দীর্ঘদিনেও তা বাস্তবায়ন না করায় টানা ২২ দিন ধরে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে অবস্থান কর্মসূচি করছেন ইবতেদায়ি শিক্ষকরা।

