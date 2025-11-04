শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভা
আলোচ্য সূচিতেই ছিল না এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বদলি
বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নানা ইস্যু নিয়ে সভা করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এতে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বদলি নিয়েও আলোচনা হওয়ার কথা ছিল। তবে বদলির সফটওয়্যার তৈরির কাজ পুরোপুরি শেষ না হওয়ায় সভার আলোচ্যসূচি থেকে বদলির বিষয়টি বাদ দেওয়া হয়েছে। ফলে এ নিয়ে সভায় কোনো আলোচনা হয়নি। এতে শিক্ষকদের দীর্ঘদিনের দাবি বদলির বিষয়টি ‘অমীমাংসিতই’ রয়ে গেছে।
মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সভা কক্ষে এ সভা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব রেহেনা পারভীন। সভা শেষে এতে অংশ নেওয়া একাধিক সদস্য জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
সভায় অংশ নেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এ এস এম আমানুল্লাহ, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মিজানুর রহমান, মাউশির মহাপরিচালক (রুটিন দায়িত্ব) অধ্যাপক আব্দুল হান্নান, যুগ্মসচিব হেলালুজ্জামান, উপ-সচিব সায়েদ এ জেড মোরশেদ প্রমুখ।
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের একজন কর্মকর্তা সভা শেষে বেরিয়ে জানান, আজকের সভায় বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বদলি নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। বদলির সফটওয়্যার তৈরি না হওয়ায় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার সুযোগও নেই বলে জানান তিনি।
এদিকে বদলির সফটওয়্যার তৈরির জন্য টেলিটক বাংলাদেশকে চিঠি দেওয়া হলেও এখনও তারা কোনো সদুত্তর দেয়নি। ফলে কবে নাগাদ বদলির সফটওয়্যার তৈরি হবে, তা নিশ্চিত করতে পারেনি মন্ত্রণালয়।
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক-২) মিজানুর রহমান বলেন, বদলির বিষয়টি নিয়ে টেলিটক এখনো কিছু জানায়নি। তাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করা হচ্ছে। তাদের থেকে তথ্য পেলে বিস্তারিত জানানো হবে।
জানা গেছে, দ্রুত বদলি চালু করার দাবিতে আন্দোলনে নামার ঘোষণা দিয়েছেন বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) সুপারিশে নিয়োগ পাওয়া শিক্ষকদের বিভিন্ন সংগঠন। দাবি পূরণ না হলে আগামী ১০ নভেম্বর থেকে বাংলাদেশ বদলিপ্রত্যাশী শিক্ষক ঐক্যজোট ব্যানারে আন্দোলনে নামবেন তারা।
বাংলাদেশ শিক্ষক ঐক্য পরিষদের সভাপতি প্রভাষক মো. সরোয়ার বলেন, এনটিআরসিএর সুপারিশপ্রাপ্ত শিক্ষকদের বদলি চালুর দাবিতে বিভিন্ন সংগঠনের সমন্বয়ে সভা করা হয়েছে। সভায় সবাই একত্রিতভাবে আন্দোলনে নামার ঘোষণা দিয়েছেন। আগামী ১০ নভেম্বর এ কর্মসূচি পালিত হবে।
