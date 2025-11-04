বেসরকারি অনার্স-মাস্টার্স কলেজে এমপিওভুক্ত হতে পারবেন ৭ শিক্ষক
বেসরকারি অনার্স-মাস্টার্স কলেজের সর্বোচ্চ সাতজন করে শিক্ষককে এমপিওভুক্ত করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী—অনার্স পর্যায়ের কলেজে পাঁচজন এবং অনার্সের সঙ্গে মাস্টার্সও চালু থাকা কলেজে সাতজন শিক্ষক এমপিওভুক্ত হতে পারবেন।
মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব রেহানা পারভীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
সভায় উপস্থিত মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের একজন কর্মকর্তা জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
নাম প্রকাশ না করে তিনি বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত যেসব কলেজে উচ্চমাধ্যমিক ও ডিগ্রি রয়েছে, সেখানকার একজন করে শিক্ষক এমপিওভুক্ত হতে পারবেন। এটি আগে থেকেই ছিল। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যেসব কলেজে অনার্স-মাস্টার্স চালু রয়েছে, সেখানকার সাতজন শিক্ষক এমপিওভুক্ত হতে পারবেন।
ওই কর্মকর্তা আরও জানান, যেসব প্রতিষ্ঠানে কেবল অনার্স চালু রয়েছে, সেখানকার পাঁচজন শিক্ষক এমপিওভুক্ত হতে পারবেন। আর অনার্স চালু থাকা কলেজে যদি মাস্টার্সও চালু থাকে, তাহলে অতিরিক্ত আরও দুজন শিক্ষক এমপিওভুক্ত হতে পারবেন।
