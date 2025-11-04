  2. শিক্ষা

সত্যায়ন পাওয়া কলেজ থেকে ডিগ্রি নিলে মিলবে বিএড স্কেল

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৩৭ পিএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত যেসব কলেজ বিএড ডিগ্রি দিচ্ছে, তাদের মান যাচাই করা হচ্ছে। এ প্রক্রিয়া শেষে মানদণ্ডে উতরে যাওয়া কলেজগুলোকে সত্যায়ন দেবে কর্তৃপক্ষ। সত্যায়ন পাওয়া কলেজ থেকে বিএড ডিগ্রি নেওয়া শিক্ষকরা বিএড স্কেল পাবেন।

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সভাকক্ষে ‌‘এমপিও নীতিমালা, ২০২১ সংশোধনী’ সংক্রান্ত সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিভাগের সচিব রেহানা পারভীন।

সভায় অংশ নেওয়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা জানান, বিএড নিয়ে আলোচনা হয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৭৩টি কলেজ পরিদর্শন করছে। এ কার্যক্রম শেষ হলে তারা একটি তালিকা দেবে। ওই তালিকায় জায়গা পাওয়া কলেজ থেকে বিএড ডিগ্রি নেওয়া শিক্ষকরা বিএড স্কেল পাবেন।

তালিকা প্রস্তুত করতে কতদিন লাগতে পারে এমন প্রশ্নের জবাবে ওই কর্মকর্তা বলেন, বিষয়টি নির্ভর করছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ওপর। তারা যত দ্রুত প্রতিবেদন দেবেন, তত দ্রুত আমরা এ সংক্রান্ত নির্দেশনা জারি করতে পারবো।

জানা গেছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ৯২টি কলেজের বিএড ডিগ্রির মান একই হলেও মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) কেবলমাত্র ২৩টি কলেজ থেকে বিএড ডিগ্রি অর্জন করা প্রার্থীদের বিএড স্কেল দিয়ে থাকে। এ কলেজগুলোর মান নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও রিটের মাধ্যমে তারা বিএড ডিগ্রির বৈধতা পায়। এর ফলে অসংখ্য শিক্ষক বিএড ডিগ্রি অর্জন করেও স্কেল বঞ্চিত হচ্ছেন।

বিএড স্কেল বঞ্চিতদের অভিযোগ, আদালতে রিটের মাধ্যমে ২৩টি কলেজ একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বিএড ডিগ্রি দেওয়ার বৈধতা পায়। তবে আদালতের রায়ের ভুল ব্যাখ্য দিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা ২৩ কলেজের বাইরে বিএড স্কেল দেওয়া যাবে না মর্মে নোটিশ জারি করেন।

রিট করা কলেজগুলো থেকে মোটা অঙ্কের অর্থ নিয়ে এমন নোটিশের ব্যবস্থা করেছেন ওই কর্মকর্তা, এমন অভিযোগও করেছেন তারা।

