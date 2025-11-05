  2. শিক্ষা

দ্বিতীয় দফায় বাড়লো ইবতেদায়ি বৃত্তি পরীক্ষার ফরম পূরণের সময়

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:১৩ পিএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
দ্বিতীয় দফায় বাড়লো ইবতেদায়ি বৃত্তি পরীক্ষার ফরম পূরণের সময়
ফাইল ছবি

ইবতেদায়ি (পঞ্চম শ্রেণি) বৃত্তি পরীক্ষার ফরম পূরণের সময়সীমা দ্বিতীয় দফায় বাড়িয়েছে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ৬ নভেম্বর (বৃহস্পতিবার) পর্যন্ত অনলাইনে ফরম পূরণ করা যাবে।

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) বোর্ডের উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (গোপনীয়) ড. মো. মহাতাব হোসেনের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়েছে, বিশেষ বিবেচনায় এ সময় বাড়ানো হয়েছে। পরে আর সময় বাড়ানো হবে না।

বর্ধিত সময়সূচি অনুযায়ী, বোর্ড ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ বুধবার (৫ নভেম্বর) এবং অনলাইনে ফরম পূরণের শেষ তারিখ ৬ নভেম্বর (বৃহস্পতিবার) নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে বোর্ড ফি সিস্টেমে জমা হওয়ার পরই কেবল তথ্য আপলোডের জন্য নতুন এন্ট্রি অপশন চালু থাকবে।

মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড জানিয়েছে, এ সময়সীমা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত অনুমোদিত মাদরাসা প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুরোধ ও বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

প্রকাশিত সময়সূচি অনুযায়ী, ইবতেদায়ি বৃত্তি পরীক্ষা আগামী ২৮ ডিসেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।

এএএইচ/ইএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।