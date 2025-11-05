এমপিও নিষ্পত্তির সময় বাড়ানোর নির্দেশ মাউশির

এমপিও নিষ্পত্তির সময় বাড়ানোর নির্দেশ মাউশির
সার্ভারের যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে চলতি নভেম্বর মাসের এমপিও (বেতন-ভাতা) আবেদন নিষ্পত্তি ও পাঠানোর সময়সীমা বাড়িয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)। নির্দেশনা অনুযায়ী, আঞ্চলিক কার্যালয়গুলো ১০ নভেম্বর পর্যন্ত এমপিও আবেদন নিষ্পত্তি করে অধিদপ্তরে পাঠাতে পারবে।
বুধবার (৫ নভেম্বর) অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (ডিডি) মো. শাহজাহানের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এতে বলা হয়, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর (স্কুল ও কলেজ) শিক্ষক-কর্মচারীদের নভেম্বর মাসের এমপিও সংক্রান্ত আবেদন নিষ্পত্তি করে ৩১ অক্টোবরের মধ্যে পাঠানোর সময়সীমা নির্ধারিত ছিল। তবে সার্ভারে যান্ত্রিক ত্রুটি থাকার কারণে সে সময়সীমা ১০ নভেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হলো।
বিজ্ঞপ্তিতে একই সঙ্গে আঞ্চলিক কার্যালয়গুলোকেও সংশোধিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
এএএইচ/এমএএইচ/এএসএম