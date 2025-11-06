মেডিকেল ভর্তিতে আসন কমছে না, বিজ্ঞপ্তি আগামী সপ্তাহে
সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল কলেজের আসন কমানো নিয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন এখনও মেলেনি। ফলে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিনক্ষণও চূড়ান্ত করতে পারেনি স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর।
তবে আগামী সপ্তাহে মেডিকেল ও ডেন্টাল ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হতে পারে। বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের একটি সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে।
সূত্রের তথ্যমতে, ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল কলেজে প্রায় ৮০০ আসন কমানোর নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে এ বিষয়ে এখনো স্বাস্থ্য উপদেষ্টার অনুমোদন মেলেনি। এ অবস্থায় ভর্তি আবেদন অথবা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ কোনোটিই করার অনুমোদন দেয়নি মন্ত্রণালয়। আগামী সপ্তাহের শুরুতে উপদেষ্টার অনুমোদনের পর ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে।
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করে বলেন, ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের জন্য আমাদের আগামী রোববার (৯ নভেম্বর) পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আমরা চেষ্টা করছি, রোববারের মধ্যে আসন সংখ্যা কমানো সংক্রান্ত অনুমোদন নেওয়ার। অনুমোদন মিললে আগামী সপ্তাহেই ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর।
গত ৩০ অক্টোবর মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রকাশ করে বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমডিসি)। এ নীতিমালা অনুযায়ী, এবার ২০০ নম্বরের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এর মধ্যে ১০০ নম্বর যাচাই হবে এসএসসি, এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় মোট জিপিএর ভিত্তিতে।
এছাড়া আবেদনের জন্য ওই দুই পরীক্ষায় মোট জিপিএ সর্বনিম্ন ৮.৫০ নির্ধারণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে জীববিজ্ঞানে কমপক্ষে ৩.৫০ পেতে হবে। তবে পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে জিপিএ নির্ধারণ করা হয়েছে ৮.০০।
এবার ২০২৪ ও ২০২৫ সালের এইচএসসি পরীক্ষার্থীরা মেডিকেলে আবেদন করতে পারবেন। এক্ষেত্রে সাধারণ সেকেন্ড টাইম ভর্তিচ্ছুদের ক্ষেত্রে ৩ নম্বর এবং মেডিকেলে ভর্তি থাকা সেকেন্ড টাইম ভর্তিচ্ছুদের ক্ষেত্রে ৫ নম্বর কাটা হবে।
এছাড়া, প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য কাটা হবে ০.২৫ নম্বর। লিখিত পরীক্ষায় ১০০টি প্রশ্নের মধ্যে জীববিজ্ঞানে ৩০, রসায়নে ২৫, পদার্থবিজ্ঞানে ১৫, ইংরেজিতে ১৫ এবং সাধারণ জ্ঞান, প্রবণতা ও মানবিক গুণাবলীর মূল্যায়নে ১৫ নম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে। পাশমার্ক নির্ধারণ করা হয়েছে ৪০। পরীক্ষা হবে ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট।
