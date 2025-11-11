  2. শিক্ষা

মেডিকেল ভর্তির আবেদন শুরু, জেনে নিন খুঁটিনাটি তথ্য

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:২৫ পিএম, ১১ নভেম্বর ২০২৫
মেডিকেল ভর্তির আবেদন শুরু, জেনে নিন খুঁটিনাটি তথ্য
ফাইল ছবি

দেশের সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। সোমবার (১০ নভেম্বর) রাতে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।

বিজ্ঞপ্তির তথ্যমতে, মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) সকাল ১০টা থেকে অনলাইনে ভর্তি পরীক্ষার আবেদন শুরু হয়েছে। এ প্রক্রিয়া চলবে আগামী ২১ নভেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত।

আর অনলাইনে আবেদনের ফি জমা দেওয়া যাবে ২২ নভেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত। ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১২ ডিসেম্বর সকাল ১০টা থেকে ১১টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত।

মেডিকেল ভর্তিতে আবেদন যোগ্যতা
ভর্তি পরীক্ষায় প্রার্থীদের ২০২৪ অথবা ২০২৫ সালে এইচএসসি/‘এ’ লেভেল/সমমান এবং ২০২২ সালের পর এসএসসি/‘ও’ লেভেল/সমমান পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে উত্তীর্ণ হতে হবে। দুই পরীক্ষায় মোট জিপিএ কমপক্ষে ৮.৫০ থাকতে হবে এবং কোনো পরীক্ষায় জিপিএ ৪.০০-এর নিচে হলে আবেদন করা যাবে না।

উপজাতীয় ও পার্বত্য জেলার প্রার্থীদের ক্ষেত্রে মোট জিপিএ ৮.০০ এবং এককভাবে ন্যূনতম ৩.৫০ থাকতে হবে। জীববিজ্ঞানে (Biology) ন্যূনতম গ্রেড পয়েন্ট ৩.৫০ না থাকলে কোনো প্রার্থী আবেদন করতে পারবেন না।

ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি
এমবিবিএস ও বিডিএস ভর্তি পরীক্ষা একই দিনে এবং একই প্রশ্নপত্রে অনুষ্ঠিত হবে। ১০০ নম্বরের বহুনির্বাচনি (MCQ) প্রশ্নের মধ্যে থাকবে জীববিজ্ঞান ৩০; রসায়ন ২৫; পদার্থবিজ্ঞান ১৫; ইংরেজি ১৫; সাধারণ জ্ঞান, প্রবণতা ও মানবিক গুণাবলি ১৫। আর প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা হবে। পরীক্ষার সময়কাল ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট। পাস নম্বর ৪০।

মেধাতালিকা তৈরি করা হবে যেভাবে
এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার জিপিএ মিলিয়ে মোট ১০০ নম্বর নির্ধারণ করা হবে। এসএসসি জিপিএ × ৮ = ৪০ নম্বর। এইচএসসি জিপিএ × ১২ = ৬০ নম্বর। লিখিত পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের সঙ্গে এ দুইয়ের যোগফলেই মেধাতালিকা চূড়ান্ত হবে।

২০২৪ সালের পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে মোট নম্বর থেকে ৩ নম্বর এবং গত শিক্ষাবর্ষে কোনো সরকারি মেডিকেল বা ডেন্টাল কলেজে ভর্তি থাকা প্রার্থীর ক্ষেত্রে ৫ নম্বর কর্তন করা হবে।

ভর্তির ফরম পূরণে যাবতীয় কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করতে হবে। এমবিবিএস ও বিডিএস ভর্তির জন্য অনলাইন ফরম পূরণের নিয়মাবলি, ভর্তি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ওয়েব সাইটস্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটস্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট ও টেলিটকের ওয়েবসাইট হতে জানা যাবে।

‘ও’ ও ‘এ’ লেভেল পাস শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশে প্রচলিত জিপিএতে রূপান্তর করে Equivalence Certificate সংগ্রহ করতে হবে। এজন্য ২,০০০ টাকার ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারসহ আবেদন জমা দিতে হবে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের মেডিকেল এডুকেশন শাখায় (কক্ষ নং ২০৪, পুরাতন ভবন, ২য় তলা, মহাখালী, ঢাকা)—শেষ তারিখ ১৮ নভেম্বর বিকেল ৫টা।

মেডিকেল ভর্তির আবেদন যোগ্যতা, আসনসহ বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।

