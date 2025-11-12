নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনলাইন ক্লাসের সিদ্ধান্ত বাতিল

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনলাইন ক্লাসের সিদ্ধান্ত বাতিল
শিক্ষার্থীদের আপত্তি ও সমালোচনার মুখে বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) অনলাইনে ক্লাস নেওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে বেসরকারি নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের সই করা আগের নোটিশটি বাতিল করে নতুন নোটিশে এদিন সশরীরে ও স্বাভাবিক সময়সূচি অনুযায়ী ক্লাস-পরীক্ষা নেওয়া হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
বুধবার (১২ নভেম্বর) দুপুর সোয়া ২টার দিকে এ নোটিশ দেওয়া হয়। বিকেল ৩টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্মকর্তা জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
এর আগে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল, অনিবার্য কারণবশত আগামী ১৩ নভেম্বর সশরীরে ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ থাকবে। ওইদিন অনলাইনে যথারীতি ক্লাস চলবে।
বিষয়টি গণমাধ্যমে প্রকাশের পর ক্ষোভ প্রকাশ করেন শিক্ষার্থীরা। কর্তৃপক্ষের এমন সিদ্ধান্তকে ‘আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা’ বলেও অভিযোগ করেন তারা। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর এমন সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনও (ইউজিসি)। বিভিন্ন পক্ষের এমন সমালোচনার মুখে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় অনলাইন ক্লাস বাতিল করে সশরীরে ক্লাস চালু রাখার ঘোষণা দিয়েছে।
এদিকে, শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটি, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ (এআইইউবি), ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি এবং সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটি অনলাইন ক্লাসের সিদ্ধান্ত এখনো বহাল রেখেছে।
জানা যায়, ১৩ নভেম্বর কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা আওয়ামী লীগের পলাতক কয়েকজন নেতার ডাকা ঢাকা লকডাউন কর্মসূচি ঘিরে জনমনে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বাড়ছে। গত দুদিন ধরে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন জেলা ও বিভাগীয় শহরে যানবাহনে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। তার মধ্যে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসে আগুন দেওয়া হয়। এতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষও উদ্বিগ্ন।
এএএইচ/এমএএইচ/এমএস