উপসচিব পদে পদোন্নতি পেতে শিক্ষা ক্যাডারদের আবেদনের আহ্বান
বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার থেকে প্রশাসন ক্যাডারের উপসচিব পদে পদোন্নতির জন্য আবেদন আহ্বান করা হয়েছে। জ্যেষ্ঠতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে ২৮ থেকে ৩১তম ব্যাচের কর্মকর্তারা ১৩ নভেম্বরের মধ্যে এই আবেদন করতে পারবেন।
বুধবার (১২ নভেম্বর) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) এক চিঠিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। সব সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ ও সংশ্লিষ্টদের এ চিঠি পাঠানো হয়েছে।
চিঠিতে বলা হয়েছে, জনপ্রশাসন ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার থেকে উপসচিব পদে পদোন্নতি বিবেচনার জন্য বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের মেধা, দক্ষতা ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে ২৮তম থেকে ৩১তম ব্যাচ পর্যন্ত যেসব কর্মকর্তার সিনিয়র স্কেল পদে ন্যূনতম ৫ বছর চাকরিসহ সংশ্লিষ্ট ক্যাডারের সদস্য হিসেবে অন্যূন ১০ বছর চাকরি পূর্ণ হয়েছে তাদের মধ্যে সংযুক্ত ছক মোতাবেক ৩ কপি আবেদন (পাসপোর্ট সাইজের ছবিসহ) আগামী ১৩ নভেম্বরের মধ্যে অফিস চলাকালীন পাঠোনোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো।
জানা যায়, উপসচিব পদোন্নতিতে প্রশাসন ক্যাডারের বাইরে অন্য ক্যাডার থেকে ১০ শতাংশ বিবেচনায় নেওয়া হয়। এরই অংশ হিসেবে এ তালিকা চাওয়া হলো।
এএএইচ/ইএ/এএসএম