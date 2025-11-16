চট্টগ্রাম বোর্ডে এইচএসসির খাতা পুনর্নিরীক্ষণে পাস ৩৯৩ শিক্ষার্থী
চট্টগ্রাম বোর্ডে এবারের এইচএসসি পরীক্ষার খাতা পুনর্নিরীক্ষণে ৩৯৩ শিক্ষার্থী ফেল থেকে পাস করেছেন। নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছেন ৩২ জন। সবমিলিয়ে এক হাজার ২৩৬টি খাতার গ্রেড পরিবর্তন হয়েছে।
রোববার (১৬ নভেম্বর) সকালে চট্টগ্রাম মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড পুনর্নিরীক্ষণের ফল প্রকাশ করে।
শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক পারভেজ সাজ্জাদ চৌধুরী বলেন, এবার ২৮ হাজার ৩৪১ পরীক্ষার্থী এক লাখ ১০ হাজার ২২৯টি উত্তরপত্র পুনর্নিরীক্ষণের জন্য আবেদন করেন। এর মধ্যে এক হাজার ২৩৬টি উত্তরপত্র পরিবর্তন হয়েছে। যার মাধ্যমে ফেল থেকে পাস করেছেন ৩৯৩ জন। গ্রেড পরিবর্তন হয়ে জিপিএ-৫ পেয়েছেন ৩২ জন। একের অধিক বিষয়ে ফলাফল পরিবর্তন হয়েছে ১০ শিক্ষার্থীর।
গত ১৭ থেকে ২৩ অক্টোবর পর্যন্ত উত্তরপত্র পুনর্নিরীক্ষণের জন্য আবেদন জমা নেওয়া হয়।
চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০২৫ সালে এক লাখ দুই হাজার ৯৭০ জন পরীক্ষায় অংশ নেন। তাদের মধ্যে পাস করেন ৫৩ হাজার ৫৬০ জন। ছাত্রদের মধ্যে ৪৮ দশমিক ৯৫ শতাংশ এবং ছাত্রীদের মধ্যে ৫৫ দশমিক ৪৯ শতাংশ পাস করেন। পাসের হার বিজ্ঞান বিভাগে ৭৮ দশমিক ৭৫ শতাংশ, ব্যবসায় শিক্ষায় ৫৫ দশমিক ৩০ শতাংশ ও মানবিকে ৩৭ দশমিক ০৮ শতাংশ ছিল। গতবারের তুলনায় পাসের হার ও জিপিএ-৫ দুটোই কমে আসে।
