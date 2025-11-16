  2. শিক্ষা

বিসিএসের সিলেবাস ও প্রশ্নের ধরনে আসছে বড় পরিবর্তন

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৪৫ পিএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
কর্মশালায় বিসিএস সিলেবাস ও প্রশ্নের ধরন নিয়ে আলোচনা হয়/ছবি: জাগো নিউজ

বিসিএস সিলেবাস ও প্রশ্নের ধরনে বড় পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। এ লক্ষ্যে কর্মশালা করা হয়েছে। রোববার (১৬ নভেম্বর) পিএসসি ও ইউএনডিপির যৌথ উদ্যোগে এ কর্মশালা হয়।

কর্মশালায় জানানো হয়, বিদ্যমান বিসিএস সিলেবাসের বেশ কিছু অংশ অপ্রয়োজনীয়, অস্পষ্ট ও অতিরিক্ত দীর্ঘ হওয়ায় তা প্রার্থীদের প্রস্তুতির জন্য স্পষ্ট নির্দেশনা দিতে পারছে না। মেধাভিত্তিক নিয়োগ নিশ্চিত করতে জাতীয় কারিকুলামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডসম্মত, আধুনিক ও স্বচ্ছ একটি নতুন সিলেবাস প্রণয়নের সুপারিশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা।

আর ধাপে ধাপে এ পরিবর্তন আনা হবে এবং যথাযথ সময় হাতে রেখে তা প্রার্থীদের জানানো হবে বলে কর্মশালায় আলোচনায় উঠে আসে।

‘কনসাল্টেশন ওয়ার্কশপ অন বিসিএস সিলেবাস অ্যান্ড কোশ্চেন প্যাটার্ন’ শীর্ষক এই কর্মশালা উঠে আসে, বর্তমানে বিসিএস পরীক্ষার জন্য যে সিলেবাস ও প্রশ্নপত্র তৈরির কাঠামো রয়েছে, তা দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার হয়ে আসছে।

চলমান গবেষণায় দেখা গেছে—সিলেবাসের কিছু অংশ অপ্রয়োজনীয়, কিছু অংশ অস্পষ্ট এবং কিছু অংশ অতিরিক্ত দীর্ঘ, যা প্রার্থীদের প্রস্তুতির জন্য পরিষ্কার নির্দেশনা দেয় না। ফলে সিলেবাস পরিবর্তন এখন সময়ের দাবি বলে কর্মশালায় মত দেওয়া হয়।

কর্মশালায় আরও জানানো হয়, মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে সিভিল সার্ভিসে নিয়োগ নিশ্চিত করতে জ্ঞান ও দক্ষতার সামঞ্জস্য রেখে জাতীয় কারিকুলামের সাথে সমন্বয় করে একটি আধুনিক, মানসম্মত ও প্রাসঙ্গিক সিলেবাস তৈরি করা হবে।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা আলোচনায় সিলেবাসটিকে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডসম্মত, স্বচ্ছ ও সময়োপযোগী করার জন্য নানা সুপারিশ উপস্থাপন করেন।

তারা বলেন, এমন একটি সিলেবাস প্রণয়ন করতে হবে যা শুধু বিসিএস নয়, অন্যান্য নিয়োগ পরীক্ষার ক্ষেত্রেও দক্ষতা উন্নয়নে সহায়ক হবে। ধাপে ধাপে সিলেবাস পরিবর্তনের পরিকল্পনা রয়েছে এবং যৌক্তিক সময় হাতে রেখে প্রার্থীদের তা জানানো হবে। সিলেবাসের পাশাপাশি প্রশ্নপত্র তৈরির পদ্ধতি ও মার্কস বিভাজনের সমন্বয় নিয়েও আলোচনা হয়।

বিপিএসসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোবাশ্বের মোনেম কর্মশালায় বলেন, দ্রুত পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম, সৃজনশীল ও দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে বিসিএস পরীক্ষার সিলেবাস ও প্রশ্নপত্রের কাঠামো যুগোপযোগী করা সময়ের দাবি।

কর্মশালায় বিপিএসসির সদস্যরা, ইউএনডিপির প্রতিনিধিরা এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

