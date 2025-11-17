রাশিয়ার সরকারি বৃত্তিপ্রাপ্ত ৪০ শিক্ষার্থীর হাতে ভিসা হস্তান্তর

রাশিয়ার সরকারি বৃত্তিপ্রাপ্ত ৪০ শিক্ষার্থীর হাতে ভিসা হস্তান্তর
ঢাকায় অবস্থিত রাশিয়ান হাউসে ১৬ নভেম্বর ২০২৫ একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যেখানে রাশিয়ান ফেডারেশনের সরকারি বৃত্তি প্রোগ্রামের আওতায় রাশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের পাসপোর্টসহ ভিসা হস্তান্তর করা হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রায় ৪০ জন শিক্ষার্থী তাদের নথি গ্রহণ করেন।
রাশিয়ান হাউস ইন ঢাকার পরিচালক আলেকজান্দ্রা খ্লেভনই শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে তাদের শিক্ষাজীবনে সফলতা কামনা করেন।
বর্তমানে বাংলাদেশে অবস্থানরত রাশিয়ার প্যাট্রিস লুমুম্বা পিপলস ফ্রেন্ডশিপ ইউনিভার্সিটি (আরইউডিএন) এর শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের রাশিয়ার সংস্কৃতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া এবং রাশিয়ার জলবায়ু সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংক্রান্ত একটি ব্রিফিং পরিচালনা করেন। যাতে শিক্ষার্থীরা নতুন পরিবেশ ও শিক্ষাজীবনের সঙ্গে সহজে খাপ খাওয়াতে পারেন।
উক্ত অনুষ্ঠান শিক্ষার্থীদের রাশিয়ায় যাত্রার প্রস্তুতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসেবে চিহ্নিত হয় এবং দুই দেশের মধ্যে শিক্ষাগত সম্পর্ককে আরও মজবুত করে।
