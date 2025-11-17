  2. শিক্ষা

রাশিয়ার সরকারি বৃত্তিপ্রাপ্ত ৪০ শিক্ষার্থীর হাতে ভিসা হস্তান্তর

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৩০ পিএম, ১৭ নভেম্বর ২০২৫
রাশিয়ার সরকারি বৃত্তিপ্রাপ্ত ৪০ শিক্ষার্থীর হাতে ভিসা হস্তান্তর

ঢাকায় অবস্থিত রাশিয়ান হাউসে ১৬ নভেম্বর ২০২৫ একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যেখানে রাশিয়ান ফেডারেশনের সরকারি বৃত্তি প্রোগ্রামের আওতায় রাশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের পাসপোর্টসহ ভিসা হস্তান্তর করা হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রায় ৪০ জন শিক্ষার্থী তাদের নথি গ্রহণ করেন।

রাশিয়ান হাউস ইন ঢাকার পরিচালক আলেকজান্দ্রা খ্লেভনই শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে তাদের শিক্ষাজীবনে সফলতা কামনা করেন।

বর্তমানে বাংলাদেশে অবস্থানরত রাশিয়ার প্যাট্রিস লুমুম্বা পিপলস ফ্রেন্ডশিপ ইউনিভার্সিটি (আরইউডিএন) এর শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের রাশিয়ার সংস্কৃতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া এবং রাশিয়ার জলবায়ু সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংক্রান্ত একটি ব্রিফিং পরিচালনা করেন। যাতে শিক্ষার্থীরা নতুন পরিবেশ ও শিক্ষাজীবনের সঙ্গে সহজে খাপ খাওয়াতে পারেন।

উক্ত অনুষ্ঠান শিক্ষার্থীদের রাশিয়ায় যাত্রার প্রস্তুতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসেবে চিহ্নিত হয় এবং দুই দেশের মধ্যে শিক্ষাগত সম্পর্ককে আরও মজবুত করে।

আরও পড়ুন
স্কুলে ভর্তিতে ৬৩ শতাংশই কোটা, অভিভাবকদের আপত্তি
স্কুল-কলেজের সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন ডিসি-ইউএনও

কেএসকে/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

শিক্ষা ক্যাডারের প্রভাষকদের পদোন্নতির দাবিতে কর্মবিরতি

শিক্ষা ক্যাডারের প্রভাষকদের পদোন্নতির দাবিতে কর্মবিরতি

খসড়া অধ্যাদেশে মতবিনিময়ে ডাক পেলেন ২৬ জন

খসড়া অধ্যাদেশে মতবিনিময়ে ডাক পেলেন ২৬ জন