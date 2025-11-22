মেডিকেল ভর্তিতে ১ লাখ ২২ হাজার আবেদন, আসনপ্রতি ভর্তিচ্ছু ২২
দেশের সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে ভর্তির অনলাইন আবেদন শুক্রবার (২১ নভেম্বর) শেষ হয়েছে। শনিবার (২২ নভেম্বর) রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত আবেদন ফি জমা দিতে পারবেন ভর্তিচ্ছুরা।
এদিকে শনিবার রাত ৮টা পর্যন্ত ১ লাখ ২২ হাজার ৫২১ জন শিক্ষার্থী ফি পরিশোধ করে সফলভাবে আবেদন সম্পন্ন করেছেন। স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
এবার ৩৭টি সরকারি মেডিকেল কলেজে আসন রয়েছে ৫ হাজার ১০০টি। সরকারি ডেন্টাল কলেজ ও মেডিকেল কলেজের ডেন্টাল ইউনিটে আসন সংখ্যা ৫৪৫টি।
মেডিকেল-ডেন্টাল ভর্তিতে আবেদন ফি জমা দিয়েছেন ১ লাখ ২২ হাজার ৫২১ জন। সে হিসেবে মেডিকেল-ডেন্টাল ভর্তিতে প্রতি আসনের বিপরীতে লড়বেন ২২ জন শিক্ষার্থী।
তবে ফি পরিশোধে এখনও কয়েক ঘণ্টা বাকি। সে ক্ষেত্রে আরও অন্তত এক থেকে দেড় হাজার আবেদন বাড়তে পারে বলে ধারণা করছে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা।
ভর্তি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী—আগামী ১২ ডিসেম্বর সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত একই দিনে মেডিকেল ও ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
মেডিকেল-ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি
এমবিবিএস ও বিডিএস ভর্তি পরীক্ষা একই দিনে এবং একই প্রশ্নপত্রে হবে। ১০০ নম্বরের বহুনির্বাচনি (MCQ) প্রশ্নের মধ্যে থাকবে জীববিজ্ঞান ৩০; রসায়ন ২৫; পদার্থবিজ্ঞান ১৫; ইংরেজি ১৫; সাধারণ জ্ঞান, প্রবণতা ও মানবিক গুণাবলী ১৫। আর প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা হবে। পরীক্ষার সময়কাল ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট। পাস নম্বর ৪০।
মেধাতালিকা তৈরি করা হবে যেভাবে
এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার জিপিএ মিলিয়ে মোট ১০০ নম্বর নির্ধারণ করা হবে। এসএসসি জিপিএ × ৮ = ৪০ নম্বর। এইচএসসি জিপিএ × ১২ = ৬০ নম্বর। লিখিত পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের সঙ্গে এ দুইয়ের যোগফলেই মেধাতালিকা চূড়ান্ত হবে।
অন্যদিকে ২০২৪ সালের পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে মোট নম্বর থেকে ৩ নম্বর এবং গত শিক্ষাবর্ষে কোনো সরকারি মেডিকেল বা ডেন্টাল কলেজে ভর্তি থাকা প্রার্থীর ক্ষেত্রে ৫ নম্বর কর্তন করা হবে।
