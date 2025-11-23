  2. শিক্ষা

ঢাকা সরকারি আলিয়া মাদরাসা ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৫১ পিএম, ২৩ নভেম্বর ২০২৫
ঢাকা সরকারি আলিয়া মাদরাসা ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা
ঢাকা সরকারি আলিয়া মাদরাসা/ছবি: সংগৃহীত

শিক্ষার্থীদের দুই পক্ষের সংঘর্ষের পর ঢাকা সরকারি আলিয়া মাদরাসা আগামী ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

রোববার (২৩ নভেম্বর) বিকেলে মাদরাসার অধ্যক্ষ মোহাম্মদ ওবায়দুল হকের সই করা এক জরুরি নোটিশে এ ঘোষণা দেওয়া হয়।

নোটিশে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য করে উল্লেখ করা হয়, অনিবার্য কারণবশত আগামী ৪ ডিসেম্বর (বৃহস্পতিবার) পর্যন্ত সব শ্রেণির ক্লাস স্থগিত করা হলো।

এর আগে শনিবার (২২ নভেম্বর) রাতে মাদরাসায় শিক্ষার্থীদের দুই পক্ষের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। এতে অন্তত চারজন আহত হন। তারা হলেন- ইলিয়াস (২১), মহিউদ্দিন (১৮), মো. ওমর (২২) ও মাবিক (২১)।

পুলিশ জানায়, শনিবার রাতে মাদরাসার ভেতরে মিলাদ মাহ‌ফিলের অনুষ্ঠান ছিল। সেখানে শিক্ষার্থীদের দুই পক্ষের মধ্যে প্রথমে কথাকাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে দুই পক্ষ সংঘর্ষে জ‌ড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে পু‌লিশ ঘটনাস্থলে যায়। পরে সেনাবাহিনীর সদস্যরা গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

এএএইচ/একিউএফ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।