ঢাকা সরকারি আলিয়া মাদরাসা ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা

ঢাকা সরকারি আলিয়া মাদরাসা ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা
শিক্ষার্থীদের দুই পক্ষের সংঘর্ষের পর ঢাকা সরকারি আলিয়া মাদরাসা আগামী ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।
রোববার (২৩ নভেম্বর) বিকেলে মাদরাসার অধ্যক্ষ মোহাম্মদ ওবায়দুল হকের সই করা এক জরুরি নোটিশে এ ঘোষণা দেওয়া হয়।
নোটিশে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য করে উল্লেখ করা হয়, অনিবার্য কারণবশত আগামী ৪ ডিসেম্বর (বৃহস্পতিবার) পর্যন্ত সব শ্রেণির ক্লাস স্থগিত করা হলো।
এর আগে শনিবার (২২ নভেম্বর) রাতে মাদরাসায় শিক্ষার্থীদের দুই পক্ষের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। এতে অন্তত চারজন আহত হন। তারা হলেন- ইলিয়াস (২১), মহিউদ্দিন (১৮), মো. ওমর (২২) ও মাবিক (২১)।
পুলিশ জানায়, শনিবার রাতে মাদরাসার ভেতরে মিলাদ মাহফিলের অনুষ্ঠান ছিল। সেখানে শিক্ষার্থীদের দুই পক্ষের মধ্যে প্রথমে কথাকাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে দুই পক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। পরে সেনাবাহিনীর সদস্যরা গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।
