  2. শিক্ষা

পরীক্ষা পেছানোর দাবি

শাহবাগে ৪৭তম বিসিএস প্রার্থীদের সঙ্গে পুলিশের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:১২ পিএম, ২৫ নভেম্বর ২০২৫
পুলিশের সঙ্গে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার পরও শাহবাগে অবস্থান করেন আন্দোলনরত পরীক্ষার্থীরা

৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে আন্দোলনরত পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এ সময় পুলিশ আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে জলকামান থেকে পানি ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করেছে। এরপরও সেখানে অবস্থান নিয়ে আছেন প্রার্থীরা।

মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) বিকেলে এ ঘটনা ঘটে। এর আগে দুপুরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনা অভিমুখে পদযাত্রা শুরু করেন আন্দোলনকারীরা। তবে শাহবাগ মোড়ে ব্যারিকেড দিয়ে তাদের আটকে দেয় পুলিশ। এতে সেখানেই অবস্থান নেন পরীক্ষার্থীরা।

আন্দোলনকারীরা বলেন, আগের বিসিএসগুলোতে অংশ নেওয়া পরীক্ষার্থীরা লিখিত পরীক্ষার জন্য ৬ মাস থেকে এক বছর সময় পেয়েছেন। কিন্তু এবার সময় দেওয়া হয়েছে কম। এ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক। ৪৭তম বিসিএসের পরীক্ষার তারিখ পেছাতে হবে। প্রস্তুতির জন্য যৌক্তিক সময় দিতে হবে।

জানা যায়, লিখিত পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে স্মারকলিপি, মিছিল, অবরোধ ও অনশনসহ বিভিন্ন কর্মসূচি করে আসছেন ৪৭তম বিসিএসের একদল লিখিত পরীক্ষার্থী। তারা রাজশাহী, খুলনা ও ময়মনসিংহে রেলপথেও অবরোধ করেন। এছাড়া অবরোধ করা হয় ঢাকা-আরিচা মহাসড়কও। তারিখ না পেছালে পরীক্ষা বর্জনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তারা।

এদিকে, পিএসসির ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ২৭ নভেম্বর থেকে ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ কেন্দ্রে একযোগে ৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এরই মধ্যে আসনবিন্যাস প্রকাশসহ সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

পিএসসি বলছে, একটি পক্ষ পরীক্ষা পেছানোর দাবি জানালেও অন্য পক্ষ যথাসময়ে পরীক্ষা নেওয়ার দাবিতে স্মারকলিপি দিয়েছেন। পাশাপাশি আন্দোলনকারীরা লিখিত পরীক্ষার জন্য মাত্র দুই মাস সময় পেয়েছেন- কথাটিও সঠিক নয়। গত ৩ জুন লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সে হিসাবে অন্তত ছয়মাস প্রস্তুতির সুযোগ পেয়েছেন প্রার্থীরা। ফলে ২৭ নভেম্বর থেকেই লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন পিএসসি চেয়ারম্যান।

