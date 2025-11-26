৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা ‘কিছু’ পরীক্ষার্থীর
৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে টানা আন্দোলন করেও সাড়া মেলেনি সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি)। কমিশন আগামীকাল বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) থেকে ঢাকাসহ ৮ বিভাগে পরীক্ষা নেবে। এমন পরিস্থিতিতে পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দিয়েছেন পরীক্ষার্থীদের একটি অংশ।
বুধবার (২৬ নভেম্বর) বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনের সামনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন থেকে তারা এ ঘোষণা দেন।
পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দেওয়া শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, পর্যাপ্ত প্রস্তুতির সুযোগ না দেওয়া, পুরোনো ও নতুন পরীক্ষার্থীর মধ্যে বৈষম্যমূলক পরিস্থিতি তৈরি এবং আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর দমন-পীড়নের কারণে তাদের ন্যায্য দাবি উপেক্ষিত হয়েছে। তারা বাধ্য হয়ে পরীক্ষা বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
‘৪৭তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষার্থীবৃন্দ’র ব্যানারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য দেন সাইফ মুরাদ। তিনি বলেন, প্রায় এক মাস ধরে তারা বিভিন্ন সময় পিএসসি ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দরজায় গিয়ে সমস্যার সমাধান চেয়েছেন। প্রথমে আমরা কিন্তু রাস্তায় যাইনি। মানুষ জানতেও পারেনি আমরা আন্দোলন করছি। কিন্তু দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ায় শেষ দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কর্মসূচি দিতে হয়েছে। এতে মানুষকে কিছুটা ভোগান্তিতে ফেলতে হয়েছে, এর জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।
সাইফ মুরাদ আরও বলেন, আমাদের ধারণা, অনেক পরীক্ষার্থী এ লিখিত পরীক্ষা বর্জন করবেন। পরীক্ষায় অস্বাভাবিকভাবে কম উপস্থিতি হলে পরবর্তী সময়ে পুনরায় পরীক্ষার দাবিতে আন্দোলনে নামবো আমরা।
তিনি আরও বলেন, পুরোনো পরীক্ষার্থীরা মাত্র তিন মাস আগে আরেকটি লিখিত পরীক্ষা দিয়ে এসেছেন। ফলে তারা প্রস্তুত থাকতে পারেন। কিন্তু নতুন পরীক্ষার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নেওয়া অসম্ভব। এটিকে ‘বৈষম্যমূলক পরিস্থিতি’ হিসেবে অভিহিত করেন তিনি।
সাইফ মুরাদের অভিযোগ, তাদের আন্দোলনের সময় পুলিশের হামলায় ৪০-৫০ জন শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। কারও মাথায় ১০টিরও বেশি সেলাই দেওয়া লেগেছে। আহত অবস্থায় পরীক্ষায় বসা অসম্ভব হলেও পিএসসি বা সরকারের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিনিধি খোঁজ নেননি। তাই ‘মানবিক বিবেচনা’ থেকে পরীক্ষাটি পিছিয়ে নেওয়ার আহ্বান আর গুরুত্বও পায়নি বলেই তারা বর্জনের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন।
জানা যায়, গত ২৯ সেপ্টেম্বর ৪৭তম বিসিএসের প্রিলির ফল প্রকাশ করা হয়। এতে সাময়িকভাবে উত্তীর্ণ হন ১০ হাজার ৬৪৪ জন প্রার্থী। তারাই লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন।
২৬ অক্টোবর লিখিত পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ সূচি প্রকাশ করে পিএসসি। তাতে বলা হয়, ঢাকাসহ আটটি বিভাগীয় শহরে আগামী ২৭ নভেম্বর থেকে লিখিত পরীক্ষা শুরু হবে, যা চলবে ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত।
