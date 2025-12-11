  2. বিনোদন

‘পিকি ব্লাইন্ডার্স’ সাজার অপরাধে আফগানিস্তানে ৪ তরুণ আটক

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:০৪ পিএম, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫
পিকি ব্লাইন্ডার্স

ব্রিটিশ গ্যাংস্টারকেন্দ্রিক জনপ্রিয় সিরিজ ‘পিকি ব্লাইন্ডার্স’। এর সাফল্য দুনিয়াজুড়ে। সেই সিরিজের পোশাক ও ফ্যাশন ব্যবহার পিকি ব্লাইন্ডার্স সাজার অপরাধে আফগানিস্তানে চার তরুণকে আটক করেছে তালেবান পুলিশ। ‘বিদেশি সংস্কৃতি প্রচারের’ অভিযোগেই তাদের প্রথমে তলব করা হয় বলে জানিয়েছে এনডিটিভি।

আটক হওয়া ব্যক্তিরা হলেন আসগর হুসিনি, জলিল ইয়াকুবি, আশোর আকবরী এবং দাউদ রাসা।

সম্প্রতি সামাজিকমাধ্যমে চার তরুণের একটি গ্রুপ ছবি ভাইরাল হয়। লম্বা কোট, ফ্ল্যাট ক্যাপ, থ্রি-পিস স্যুট; সব মিলিয়ে তারা যেন ‘পিকি ব্লাইন্ডার্স’র শেলবি পরিবারেরই আধুনিক সংস্করণ। ছবিটি ছড়িয়ে পড়তেই নেটিজেনরা মজা করে তাদের ডাকতে শুরু করেন ‘জিব্রাইল শেলবি’।

‘হেরাত মাইক’ ইউটিউব চ্যানেলের সাক্ষাৎকারে তারা জানান, সিরিজটির ফ্যাশনে অনুপ্রাণিত হয়েই এমন পোশাকে ছবি তুলেছিলেন এবং স্থানীয় লোকজনও তাদের বেশ প্রশংসা করেছিল।

তালেবানের পাপ-পুণ্যবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র সাইফুল ইসলাম খাইবার বলেন, এ ধরনের পোশাক ও আচরণ ইসলামী মূল্যবোধ ও আফগান সংস্কৃতির পরিপন্থী।’

তিনি তরুণদের একজনের অনুশোচনার ভিডিও প্রকাশ করেন। খাইবার দাবি করেন, তাদের গ্রেফতার করা হয়নি। তলব করে ‘পরামর্শ’ দিয়ে বাড়ি পাঠানো হয়েছে।

তবে আগে থেকেই পোশাকবিধি ও সাংস্কৃতিক আচরণ নিয়ে নানা সময়ে সাধারণ মানুষকে আটক ও শাস্তি দেওয়ার ঘটনা রয়েছে তালেবান শাসনে।

গত বছর তালেবান প্রশাসন মানুষ-প্রাণিসহ সবরকম জীবন্ত জিনিসের ছবি তোলায় নিষেধাজ্ঞা জারি করে।

 

